Захарова объяснила причину эскалации конфликта в Донбассе

В Донбассе Киев использует запрещенное Минскими соглашениями оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ продолжают интенсивные обстрелы мирного населения самопровозглашенных республик Донбасса. По ее словам, украинские военнослужащие используют крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки.

Реклама

«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России», — сказала Захарова, призвав власти Украины прекратить эскалацию конфликта.

Захарова выразила мнение, что Киев пошел на такие действия для того, чтобы спасти рейтинг главы Украины Владимира Зеленского.

«Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины», — добавила она.

Представитель МИД призвала украинские власти прекратить имитацию переговорного процесса и начать выполнять обязательства, которые они взяли в рамках Минских соглашений. Она в очередной раз подчеркнула, что этот документ не имеет альтернатив.

Захарова также напомнила, что 19 апреля видеоконференция советников глав «нормандской четверки» закончилась безрезультатно: киевская сторона отвергла все предложения Москвы по обеспечению режима прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что напряженная обстановка в Донбассе создается не случайно. «Активизация усилий Киева, которую мы все наблюдаем, связана с приближающимся саммитом НАТО. Как мы это считываем, Украина на этом саммите планирует получить план действий по членству в альянсе», — отметила Захарова.

Она добавила, что украинское руководство, несмотря на то, что не все страны-участницы блока согласны с участием в союзе Украины, «в ультимативном порядке требует от стран НАТО согласиться на предоставление такого плана».

«Под получение этого плана действий, под членство подстроено обострение Киевом напряженности на линии соприкосновения в Донбассе», — считает Захарова.

Ранее Зеленский заявлял, что считает вступление Украины в НАТО единственным способом установления мира на юго-востоке страны. В Москве придерживаются противоположной позиции. В Кремле ранее отмечали, что подобные действия Киева могут привести к усугублению ситуации в Донбассе.

Захарова также пояснила, что в Киеве уверены: «Получение плана членства станет неким сигналом для России». «Нынешнее сотрудничество Киева с НАТО, включая семь учений со странами альянса, которые запланированы на украинской земле в этом году, имеют четкую антироссийскую направленность», — подытожила она.

Захарова заявила, что членство в НАТО — это не путь урегулирования конфликта. Достичь мира можно другим способом — при «выполнении минских договоренностей, консолидации общества на созидательной почве и, конечно, искоренении националистической идеологии».

Стоит заметить, что в НАТО не принимают страны, у которых есть территориальные споры. Тем не менее Украине присвоили ранее статус партнера НАТО с расширенными возможностями.