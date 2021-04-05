«У Украины все готово к наступлению»: глава ДНР не исключил войны в Донбассе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Киев в нежелании остановить военный конфликт в Донбассе и разрешить противоречия политическим путем. Его слова передает телеканал «Россия 24».

«Исходя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», — сказал политик.

Пушилин сообщил, что украинское командование наращивает силы возле линии соприкосновения. Кроме того, существенно возросло число обстрелов со стороны военных ВСУ. Не исключена и полномасштабная атака Киева на республики Донбасса, считает он.

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«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические — тоже. То есть у Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — добавил он.

Наконец, Пушилин обвинил украинское руководство в саботировании переговоров. По его мнению, Киев пытается затормозить имплементацию минских соглашений. «Ложь, манипуляция — вот это все, что мы сейчас видим со стороны Украины», — подчеркнул он.

3 апреля Вооруженные силы Украины впервые с лета 2020 года, когда было заключено соглашение о прекращении огня, применили в Донбассе запрещенную Минскими соглашениями артиллерию. Обстрелу подверглись территории Луганской народной республики.

ВСУ также открыли огонь из минометов в направлении поселка Жабуньки (северный пригород Донецка), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь подразделения ВСУ вели утром, в десятом часу, из подконтрольного украинским силовикам поселка Пески. В направлении кварталов с мирными жителями было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

Кроме того, атака беспилотника ВСУ по поселку Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области привела к гибели пятилетнего ребенка и ранению женщины 1954 года рождения.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что если ВСУ ударят, они ударят по Донецку.

«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку», — рассказал Безсонов.

Замминистра также назвал удар украинских войск по территории ЛНР эскалацией конфликта и «разведкой боем».

К эскалации со стороны ВСУ в Донбассе привело, в том числе, и обещание военной помощи Украине от США, пояснил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он напомнил, что именно за применение военной силы против собственного населения американцы в свое время проводили военные операции против сил Слободана Милошевича, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. При этом у Вашингтона нет вопросов к Киеву, когда ВСУ проводят настоящее «уничтожение гражданского населения юго-востока» Украины, «потому что — «это совсем другое дело», указал сенатор.