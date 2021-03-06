ДНР: иностранные инструкторы готовят ВСУ к войне в Донбассе

ВСУ готовят наступательные действия в Донбассе на позиции ополченцев, рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Реклама

По его словам, данные разведки ДНР указывают на то, что на линию соприкосновения со стороны позиций ВСУ прибыли иностранные советники и инструкторы и занялись подготовкой диверсионных групп.

Кроме того, еще одним признаком подготовки Киевом эскалации в Донбассе является тот факт, что Украина блокирует возможность достижения любых договоренностей во всех переговорных подгруппах.

«Это очередной признак того, что они готовятся к войне», — сказал Пушилин, заверив, что войска самопровозглашенной республики готовятся к ответным боевым действиям.

«Сформирована полноценная армия. Сдерживать в плане «ответки» мы не будем. Они стреляют — мы будем подавлять огневые точки. Мы до последнего пытались вынести это все на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано, они не хотят обсуждать», — указал глава ДНР.

Пушилин добавил, что украинские военные не дают пройти через линию соприкосновения международным гуманитарным конвоям, в том числе Международного комитета Красного Креста.

Два дня назад бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о возможности «победить Россию» с помощью условного «сильного союзника».

Украинский генерал сообщил, что Россия и Украина якобы ведут войну, по итогам которой, уверен Муженко, границы Украины должны вернутся к образцу конца 2013 года.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — пояснил военный, не указав, какое именно государство он имеет в виду.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что Киев перекладывает ответственность за внутриукраинский конфликт на Москву.

«У Киева сейчас нет ни сил, ни средств, ни желания, наверное, прекратить гражданскую войну на юго-востоке Украины.

Они не управляют сегодня этими процессами. В итоге украинские дети, солдаты гибнут сегодня в угоду [интересов] внешних управленцев, кураторов, которые будут сражаться с Россией до последнего украинца», — приводит «Дума ТВ» слова российского парламентария.

Согласно недавнему опросу украинского центра «Социальный мониторинг» — более 45% украинцев выступают за выполнение Киевом Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

Относительно того, как решать проблему Донбасса, мнения опрошенных делятся следующим образом: 32,6% украинцев выступают за предоставления региону особого статуса и автономии в составе Украины, 27,2% признают необходимость изоляции самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Кроме того, 22,1% требуют продолжения боевых действий для полного восстановления Украиной контроля над этими территориями. При этом более 48% украинцев уверены в необходимости диалога Киева с представителями ДНР и ЛНР для установления мира в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал тему прекращения войны одной из главных в своей предвыборной кампании и уже несколько раз давал себе год для осуществления задуманного.