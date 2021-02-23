Кооперация ВПК: Путин и Лукашенко обсудили оборону

Россия и Белоруссия будут заниматься усилением совместных оборонных систем, об этом Минск сообщает по итогам телефонного разговора президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко во вторник, 23 февраля. Также политики обсудили вопросы кооперации военно-промышленного комплекса.

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На прошлой неделе военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества, передавал ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В четверг, 18 февраля, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с начальником департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым.

Как отметили в российском военном ведомстве, во время встречи они обсудили «актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны», а также была «согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу».

В декабре прошлого года Лукашенко утвердил план применения региональной группировки войск совместно с российскими подразделениями. Данное соединение было создано в рамках Союзного государства.

По словам Лукашенко, обновление плана применения этой группировки войск провели и в России. Варианты действий были обновлены на основании информации, которая есть в настоящее время, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, «которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач».

«В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, задачи», — отметил белорусский президент.

Александр Лукашенко пояснил, что совместная группировка войск — это механизм стратегического сдерживания, созданный для того, чтобы отражать крупномасштабную агрессию в отношении Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия — мирное государство и рассматривает только вопросы, связанные с обороной страны. При этом республика предусматривает и оценивает, как могут действовать вероятные противники.

Президент республики объяснил необходимость актуализации плана применения совместной группировки войск действиями НАТО у западной границы Белоруссии.

«Нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная», — оценил Лукашенко ВС РФ.

С 10 по 16 сентября нынешнего года на территории Белоруссии и Западного военного округа РФ пройдут стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Запад-2021».

Как сообщает пресс-служба ЗВО, главным этапом маневров будет отработка борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками — с учетом особенностей «современных вооруженных конфликтов».

«Главные учения 2021 года планируется провести в едином замысле на фоне общей оперативно-тактической обстановки», — говорится в комментарии российского военного ведомства.

В октябре 2019 года Москва и Минск подписали межправительственное Соглашение по взаимному обмену геопространственной информацией и утвердили Положение об информационном обмене между Национальным центром управления обороной РФ и Центральным командным пунктом Вооружённых сил Белоруссии.

Стоит отметить, что на Западе оборону России и Белоруссии при военном прогнозировании часто воспринимают как единую силу. Так, колумнист Джон Россомандо в статье для National Interest указывал, что российские и белорусские войска быстро одержат победу над соединениями НАТО в Восточной Европе в случае конфликта с альянсом.

Если альянс не увеличит присутствие американских военных в Эстонии, Латвии и Литве, то там силы НАТО быстро ждет поражение. Кроме того, говорилось в материале, в случае войны армии РФ и Белоруссии захватят территории вдоль границы и разорвут силы альянса напополам.