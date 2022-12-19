В Сбере рассказали, как изменились способы вывода денег мошенниками после ухода из РФ Visa и MasterCard

Зампред Сбера Станислав Кузнецов рассказал в интервью газете «Известия», как изменились способы вывода денег мошенниками после ухода из России Visa и MasterCard.

Кузнецов отметил, что по данным за IV квартал 2022 года, основной канал вывода средств по схемам мошенничества — карты российских банков – до 60%.

«Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», – объяснил Кузнецов, заметив специфику региона – неразвитое видеонаблюдение.

Ещё одним инструментом, по словам топ-менеджмента, стала криптовалюта, в которую конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в ряде московских ТЦ.

«Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии», – рассказывает Кузнецов.

Благодаря стратегии «Антидроп» Сбер выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств, рассказал зампред Сбера.

«Так, только в 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов», – сообщил Кузнецов.