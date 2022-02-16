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Перечислены признаки хакерской атаки на смартфон

ESET: наличие незнакомых звонков в памяти может говорить о взломе смартфона

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Существует несколько явных признаков зараженного смартфона, например всплески использования интернет-данных или быстрая разрядка смартфона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании ESET.

«Самопроизвольное включение GPS или выход в сеть тоже могут говорить о взломе устройства. На экране появляются всплывающие окна с рекламой или неизвестные приложения, установленные без вашего ведома», — перечислил признаки взлома исследователь вредоносных программ ESET Лукас Стефанко.

Кроме того, о взломе смартфона могут говорить изменения в работе приложений, например, внезапное открытие или закрытие ПО, а также наличие незнакомых звонков и сообщений в истории.

Чтобы лишить хакера доступа к смартфону, необходимо вычислить и удалить зараженное вирусом приложение.

«Скачайте и установите надежное решение для обеспечения безопасности мобильных устройств, которое просканирует ваше устройство на наличие угроз и удалит их. Удаление вручную обычно возможно, но значительно сложнее. Удалить вирусы не всегда просто, потому что в них часто заложены механизмы самозащиты от удаления», – советуют в компании.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как пользователи при поиске работы становятся жертвами мошенников.

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