В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность удалить сообщение, если с момента его отправки прошло не более 36 часов, сообщает портал WABetaInfo. Ранее эта функция позволяла удалить сообщения не позднее 68 минут после отправки.

На том же сайте осенью 2021 года сообщалось, что в WhatsApp появится возможность удаления сообщения в течение семи дней и восьми минут. Возможная причина, по которой разработчики мессенджера могли отказаться от недельного срока, не сообщается.

Команда ресурса обнаружила информацию об увеличении времени удаления сообщений в бета-версии WhatsApp, которая на данный момент недоступна даже в тестовом виде, так как она находится на стадии разработки.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что WABetaInfo опубликовал скриншоты с изображением «Реакций» в WhatsApp.