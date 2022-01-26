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Представлены бюджетные Redmi с четырьмя камерами

Xiaomi показала Redmi Note 11 с флагманской камерой на 108 мегапикселей

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Компания Xiaomi анонсировала серию из четырех смартфонов Redmi Note 11 с флагманскими камерами, сообщает The Verge.

В линейку Redmi вошли две стандартные модели — Note 11 и Note 11S. У смартфонов будет 6,43 дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Note 11 оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, а Note 11S построен на базе чипа Helio G96. Скорость зарядки обеих моделей составляет 33 Вт.

Redmi Note 11 оснащается четырьмя камерами — основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8, датчиком глубины и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера обладает сенсором на 13 Мп.

Также на презентации были представлены Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G. Гаджеты получат AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с FullHD-разрешением и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Note 11 Pro работает на базе чипа MediaTek Helio G96, а версия с 5G оснащена чипсетом Snapdragon 695.

Redmi Note 11S и смартфоны линейки Pro получили идентичные камеры — основную на 108 Мп, сверхширокоугольную на 8 Мп, датчик для макросъемки на 2 Мп и сенсор глубины на 2 МП, который отсутствует в Redmi Note 11 Pro 5G. В качестве фронтальной камеры выступает сенсор на 16 Мп.

Смартфоны серии оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч, сканерами отпечатков пальцев, установленными на боковой рамке, разъемом для наушников и до 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ при помощи MicroSD.

Redmi Note 11 и 11S поступят в продажу в этом месяце, в то время как Note 11 Pro и Pro 5G будут доступны только в феврале. Официальные российские цены на гаджеты пока не раскрываются.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об итогах презентации Xiaomi.

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