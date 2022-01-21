В работе Twitter обнаружены сбои

Пользователи Twitter сообщают о массовых сбоях в работе социальной сети, сообщается на сайте Downdetector.

Жалобы на проблемы с подключением и потерей соединения появились в 4:00 мск. С проблемами столкнулось около 30 тыс. пользователей, в основном в Канаде, Великобритании, Германии, Соединенных Штатах, а также в России.

Большинство из пользователей — 57% — сообщили о жалобах в работе веб-версии микроблога. Еще 32% столкнулись с проблемами при работе с приложением, 11% сообщили, что не могут войти в собственную учетную запись.

Ранее пользователи Telegram по всему миру заявили о сбоях в работе мессенджера.

Так, 47% пользователей заявили о неполадках в работе приложения. При этом 35% испытывают трудности с подключением к серверу. Еще 18% пользователей указали на проблемы с отправкой сообщений.

На проблемы с Telegram пожаловались жители России, Белоруссии, Украины, Польши и ряда других стран.