Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский школьник выстрелил в лоб другу из пневматики 06:26
Захарова: такое могло опубликовать только «министерство правды» 06:13
В США рассказали о консультациях с союзниками по санкциям против... 06:08
Губерниев назвал имя российского теннисиста который может победить в Australian Open 06:07
Медики рассказали, как определить рак легких по пальцам 05:53
Комментатор Александр Метревели оценил шансы Хачанова в поединке против Надаля 05:52
В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица 05:45
Александр Овечкин вышел на 99 место по числу матчей в НХЛ 05:43
Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи 05:30
Йоханнес Бё — о непопадании Бабикова на Олимпиаду: возможно, стоит сделать... 05:27

В работе Twitter обнаружены сбои

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters

Пользователи Twitter сообщают о массовых сбоях в работе социальной сети, сообщается на сайте Downdetector.

Жалобы на проблемы с подключением и потерей соединения появились в 4:00 мск. С проблемами столкнулось около 30 тыс. пользователей, в основном в Канаде, Великобритании, Германии, Соединенных Штатах, а также в России.

Большинство из пользователей — 57% — сообщили о жалобах в работе веб-версии микроблога. Еще 32% столкнулись с проблемами при работе с приложением, 11% сообщили, что не могут войти в собственную учетную запись.

Ранее пользователи Telegram по всему миру заявили о сбоях в работе мессенджера.

Так, 47% пользователей заявили о неполадках в работе приложения. При этом 35% испытывают трудности с подключением к серверу. Еще 18% пользователей указали на проблемы с отправкой сообщений.

На проблемы с Telegram пожаловались жители России, Белоруссии, Украины, Польши и ряда других стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть