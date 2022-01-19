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Бойфренд сделал предложение своей девушке в игре Genshin Impac

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Ronica Pilar Mejica Cabansag/Facebook

Житель Филиппин сделал предложение своей девушке в компьютерной игре Genshin Impact, сообщает издание Coconuts.

Как рассказала невеста по имени Роника, ее молодой человек — жуткий интроверт. В один из дней парень пригласил девушку домой и рассказал, что приготовил для нее сюрприз.

«У меня было предчувствие, что что-то произойдет, но я знаю, что мой парень вовсе не романтик, поэтому особо не верила», — вспоминает она.

Когда Роника зашла домой к возлюбленному, увидела воздушные шары, свечи и гирлянды. На кровати стоял ноутбук с запушенной Genshi Impact — бойфренд предложил девушке поиграть.

Пока персонаж девушки бегал по виртуальному миру, парень создавал для нее лабиринты, складывая препятствия в слова. Таким образом невеста прочитала фразу: «Ты будешь моей женой?».

«Это было очень креативно, и это сложно сделать. Позже он сказал мне, то на разработку у него ушло больше месяца», — поделилась Роника.

Позже пара сообщила, что планирует сыграть свадьбу в этом году.

Ранее другая пара из Индии сыграла свадьбу в Метавселенной.

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