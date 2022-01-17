Каждый десятый россиянин завидует блогерам

Платформа по работе с блогерами Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование и выяснили, что треть россиян испытывают сильную зависимость от соцсетей. Кроме того каждый 10-й пользователь соцсетей признался, что завидует блогерам и популярным людям в сети. В опросе, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru», приняли участие более 5 тысяч респондентов по всей России с 18 до 55 лет.

Исследование показало, что треть россиян проводят в социальных сетях до трех часов в день, при этом большая часть из них — мужчины. Не менее 5 часов в день проводят 26% респондентов. Около 12% россиян круглосуточно проводят время в сети. Только 8% опрошенных проводят в соцсетях не более 30 минут в день.

Половина россиян (49%) в ходе исследования поделились, что испытывает негативные чувства из-за соцсетей. Так, четверть опрошенных (26%) переживают из-за негативных комментариев, а 22% чувствуют тревогу от просмотра контента в интернете.

Большинство респондентов (41%), на вопрос, для чего они используют соцсети ответили, что это помогает им быть в курсе новостей о друзьях и родственниках. Для знакомств и общения сидят в интернете 38% опрошенных, для получения новых знаний и навыков — 29%. Почти треть (35%) россиян отметили, что социальные сети помогают им «убить» время, а 12% используют соцсети для того, чтобы следить за понравившимся человеком, блогером или звездой.

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