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Раскрыт ноутбук со съемным складным экраном

Samsung запатентовала складывающийся ноутбук с гибким дисплеем

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sammobile.com

Южнокорейская компания Samsung запатентовала ноутбук со съемным складным экраном. Об этом сообщает Sammobile.

Отмечается, что патент с изображениями раскрыла Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документации, устройство представлено как ноутбук-трансформер со съемным дисплеем. При этом экран также может складываться и становиться в два раза меньше.

На иллюстрациях ноутбук состоит из двух основных элементов: экрана и клавиатуры, каждый из которых можно сложить вдвое. Складной дисплей в разложенном состоянии имеет обычное соотношение сторон и соединяется с клавиатурой через пару шарниров.

Других характеристик устройства в патенте не приводится. Также пока неизвестно, планирует ли Samsung выпускать гаджет в таком виде или будет что-то менять в его дизайне до анонса.

Ранее компания Honor показала складной смартфон Magic V. У новинки два дисплея, главный из которых спрятан внутри устройства. Форм-фактор складных смартфонов популяризовала Samsung с серией мобильных устройств Galaxy Z. Также в продаже имеются такие смартфоны, как Xiaomi Mix Fold и Oppo Find N.

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