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У iPhone 14 Pro изменили расположение фронтальной камеры

Аналитик Янг: в iPhone 14 Pro вместо «челки» будет два выреза в дисплее

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Ian Zelbo/Gizmochina

Американская компания Apple изменит расположение фронтальной камеры у iPhone 14 Pro. Об этом заявил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг, сообщает Gizmochina.

По словам аналитика, Apple выбрала дизайн с двумя вырезами в верхней части экрана, в одном из которых и будет располагаться «фронталка». Янг подтвердил, что вырезы в дисплее будут вместо «челки».

Специалист уточнил, что это будут круглый и овальный вырезы. Ожидается, что Apple выпустит четыре модели линейки: iPhone 14 с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 14 Max с 6,7 дюйма, а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые будут с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 будет дороже предшественников. По словам источника, стоимость линейки смартфонов будет начинаться от $799 (60 тыс. руб. по текущему курсу). Pro-версии подорожают ровно на $100.

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