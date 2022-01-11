Владельцы Tesla из России обратились к Илону Маску

Владельцы электрокаров Tesla из России обратились к главе компании к Илону Маску с призывом открыть официальное представительство в России. Ролик опубликован на YouTube.

«Если нужна какая-то запчасть, то мы ее заказываем из-за рубежа, и это превращается в приключение на долгие полгода. Мы очень просим тебя открыть официальный офис Tesla в России. Нам вас очень сильно не хватает!» — заявил один из водителей в видеообращении.

В описании к ролику говорится, что обращение поддержали «настоящие фанаты Tesla, которые упорно трудились, чтобы привезти автомобили в Россию из других стран».

Владение Tesla в России сопряжено с множеством проблем и сложностей. Авторы видео отметили, что совершают поездки на электрокарах, несмотря на отсутствие зарядок Supercharge, сервисных или дилерских центров. По их словам, открытие официальных офисов компании поможет решить множество проблем, и больше людей получит возможность купить электромобиль.

В сентябре 2020 года Илон Маск ответил на слух о том, что в России построят следующее предприятие производителя электрокаров. Глава Tesla не стал прямо подтверждать или опровергать эту информацию.

Так он отреагировал на статью издания «Аргументы недели» о том, что власти России уже утвердили постройку новой фабрики в подмосковном Королеве. Выбор места объяснили любовью Маска к российской космонавтике. Тем не менее эта неофициальная информация пока не подтверждена официально.