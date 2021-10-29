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По мотивам «Игры в кальмара» создали криптовалюту с капитализацией в $184 млн

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Global Look Press via ZUMA Press

Криптовалюта Squid была создана по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара», пишет «Би-Би-Си».

Цена на криптовалюту Squid за три дня взлетела с 1 цента до $2,34, то есть на 2300%. Теперь ее рыночная капитализация составляет $184 млн.

По данным «Би-Би-Си», Squid была создана как монета для криптоигровой платформы. Ее владельцам надо выиграть шесть раундов из сериала, чтобы заработать еще больше денег.

Онлайн-турнир на этой платформе начнется в ноябре. Призовой фонд не ограничен определенной суммой, как и количество участников.

Для участия в турнире владельцам придется заплатить определенную сумму Squid. Чем больше пользователей будут играть, тем больше будет вознаграждение.

При этом продать токен нельзя, после игры его можно будет обменять на другие монеты или деньги.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о признакам криптовалюты выгодной для инвестиции.

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