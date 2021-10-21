В США обвинили русских хакеров в атаке на корпорацию Sinclair Broadcast Group

Вирус-вымогатель, при помощи которого была совершена хакерская атака на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

О попытке кибервымогательства сообщалось в понедельник, 18 октября. В результате атаки в компании произошли сбои по ряду направлений деятельности, а также похищены данные.

«Хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw — разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны Evil Corp.», — указано в публикации.

Издание назвало Evil Corp. одной из «самых печально известных российских кибербанд». Минфин США в 2019 года ввели санкции в отношении этой хакерской группировки.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай сегодня является главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя.