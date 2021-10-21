Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В КНДР заявили, что США не стоит волноваться о пуске северокорейских ракет 03:00
Новая правящая коалиция Чехии выразила намерение пересмотреть отношения с Россией 02:56
В «Нафтогаз Украины» рассказали, когда страна сможет отказаться от... 02:56
В ГУФСИН сообщили о проверках после инцидента с отрубленной головой... 02:45
Новак заявил, что ситуация на газовом рынке в Европе не выправится... 02:44
Житель США держал в подвале и кормил наркотиками 10 секс-рабынь 02:42
Эксперт рассказал, какие машины чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД 02:35
Экс-наставник «Зенита»: петербуржцы играли в слишком трусливый футбол, сейчас это их... 02:31
Защитник «Ювентуса» Бонуччи: с Роналду мы утратили способность играть... 02:21
Названы продукты, защищающие от болезни суставов 02:14

В США обвинили русских хакеров в атаке на корпорацию Sinclair Broadcast Group

close
100%
Depositphotos

Вирус-вымогатель, при помощи которого была совершена хакерская атака на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

О попытке кибервымогательства сообщалось в понедельник, 18 октября. В результате атаки в компании произошли сбои по ряду направлений деятельности, а также похищены данные.

«Хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw — разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны Evil Corp.», — указано в публикации.

Издание назвало Evil Corp. одной из «самых печально известных российских кибербанд». Минфин США в 2019 года ввели санкции в отношении этой хакерской группировки.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай сегодня является главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях