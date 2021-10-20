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Лидер британской партии предложил ввести «жесткие санкции» против Telegram

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер на заседании парламента с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона призвал ввести санкции в отношении мессенджера Telegram, сообщает BBC.

«Telegram характеризуют как приложение, предпочтительное для экстремистов», — подчеркнул парламентарий.

Также Стармер отметил, что анонимные пользователи публикуют через мессенджер угрозы «убить всех женщин», «убить политиков», а также оскорбления на почве гомофобии, исламофобии и расизма. По его словам, в отношении Telegram необходимо ввести «жесткие санкции».

Джонсон, в свою очередь, пообещал, что правительство рассмотрит способы ужесточить законодательство в отношении онлайн-платформ и «жестко обрушиться на тех, кто позволяет опасному и экстремистскому контенту проникать в Интернет».

Ранее Telegram заблокировал канал «Мужское государство», созданный основателем одноименного движения Владиславом Поздняковым из-за жалоб магазинов мобильных приложений App Store и Play Market на распространение в его канале материалов, «дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации».

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