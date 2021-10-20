Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Американка отстояла в суде право на нецензурный плакат о Джо Байдене 13:27
Американка выиграла в лотерею из-за желания поесть 13:26
Медведь забрался в дом мужчины, съел хлопья и разбил компьютер 13:19
Мизулина предложила повысить штрафы за пропаганду наркотиков после приговора Дудю 13:17
Дерипаска матом прокомментировал обыски ФБР в доме его родственников... 13:17
Нацбанк Украины запретит физлицам пополнять депозиты в рублях 13:15
Губерниев о дисквалификации Мусэрского: здорово, что проверяют все эти старые истории 13:14
Лукашенко заявил, что вакцинируется белорусским препаратом от коронавируса 13:14
Умер Виктор Евграфов — Мориарти из «Приключений Шерлока Холмса» 13:08
В Кремле не исключили встречу Путина с Байденом до конца года 13:03

iPhone SE 3 станет последним смартфоном Apple с ЖК-дисплеем

close
100%
Apple

Весной 2022 года Apple представит iPhone SE 3, который станет последним смартфоном компании с ЖК-дисплеем, сообщает портал MyDrivers.

Ранее инсайдеры говорили, что iPhone SE 3, как и модель 2020 года, унаследует дизайн от iPhone 8. Однако некоторые источники уверяют, что смартфон будет основан на iPhone XR и получит сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Наличие или отсутствие FaceID при этом не подтверждается.

В целях повышения конкурентоспособности Apple планирует оснастить iPhone SE 3 чипом A15 Bionic и добавить поддержку сетей 5G. Смартфон с 64 ГБ хранилища будет предлагаться по цене от 40 тыс. руб., что соответствует стоимости текущего iPhone SE (2020). Анонс смартфона должен состояться весной 2022 года.

На данный момент ЖК-дисплеями оснащены смартфоны iPhone 11, 12, 12 mini и iPhone SE. Остальные актуальные модели поставляются с OLED-матрицами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала об эксклюзивной коллекции iPhone 13 Pro, посвященной Стиву Джобсу и Илону Маску.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях