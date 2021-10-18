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Apple представила AirPods третьего поколения и новые MacBook Pro

Компания Apple показала третье поколение беспроводных наушников AirPods и новые ноутбуки MacBook Pro, оснащенные процессорами M1 собственного производства. Презентация Apple Event, на которой демонстрируются новинки, транслируется на сайте компании.

У AirPods изменился дизайн — их укоротили и убрали силиконовые вставки. Наушники поддерживают технологию Dolby Atmos — звук привязан к положению головы слушателя. Гаджет защитили от пыли, воды и пота и на 20% увеличили емкость его батареи.

Стоимость обновленных AirPods составляет $179 (порядка 13 тыс. рублей), продажи стартуют в ноябре.

Новые MacBook Pro работают на процессорах M1 Pro или M1 Max, созданных Apple. Кроме того, экраны сделали безрамочными и оснастили ноутбуки магнитной зарядкой и слотом для SD-карт.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить игровую консоль.

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