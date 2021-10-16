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В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы

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Dado Ruvic/Reuters

Правоохранительные органы Белоруссии рассказали про алгоритм наказания за пользование экстремистскими Telegram-каналами. Об этом сообщает сообщает Sputnik Беларусь.

Так, в МВД республики заявили, что вопрос признания группы граждан экстремистскими формированиями находится в компетенции ведомства или КГБ, при этом предусмотрена уголовная ответственность.

«Данный порядок отличается от признания информационной продукции экстремистскими материалами», — сказали в ведомстве.

Там указали, что в последнем случае нужно решение суда, при этом предусмотрена административная ответственность.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии, что участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности точечно с учетом их роли, опираясь на собранные доказательства.

Создателям, организаторам и участникам таких объединений грозит до 7 лет лишения свободы. Как уточнили в МВД, к участникам экстремистских формирований могут относиться и подписчики Telegram-каналов.

По словам начальника отдела ГУБОПиК Вячеслава Орловского, Telegram-канал может признаваться как экстремистским формированием, так и экстремистским материалом. Если ему присвоили статус экстремистского формирования, то его подписчики могут стать фигурантами уголовных дел. Представитель управления при этом подчеркнул, что если брать подписку на каналы, признанные экстремистскими материалами, «то она пока не наказуема».

«Но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию. Если перечисленные действия есть, то подписчики, соответственно, привлекаются к административной ответственности», — пояснил он.

Орловский также отметил, что людям, которые читают запрещенные каналы из любопытства, необходимо просто отписаться «и вопросов к ним не возникнет».

Ранее в Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал «Светлана Тихановская».

По состоянию на август белорусские власти признали экстремистскими свыше 170 Telegram-каналов и чатов. Большинство из них были признаны экстремистскими в текущем году. Согласно законодательству республики, распространение информационных продуктов, включенных в национальный список экстремистских материалов, а также изготовление, публикация, хранение или транспортировка такой информации влечет административную ответственность.

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