Белорусские телеграм-каналы ответили на угрозы властей своим подписчикам

Власти Белоруссии угрожают уголовной ответственностью подписчикам оппозиционно настроенных Telegram-каналов, признанных в республике экстремистскими. Возможность устроить массовые посадки белорусские силовики получили благодаря дополнениям в законодательстве, сделанным в начале недели. В редакциях крупнейших белорусских сообществ в Telegram «Газете.Ru» рассказали о реакции на действия властей, юридических нюансах этой ситуации и о дальнейших планах на свои проекты.

Что происходит

Во вторник, 12 октября, Совет министров Республики Беларусь принял постановление о мерах против экстремизма и реабилитации нацизма, фактически разрешающее, в частности, уголовное преследование граждан Белоруссии за подписку на оппозиционные Telegram-каналы, признанные властями республики «экстремистскими». И хотя в документе прямым текстом ничего не говорится о Telegram-каналах и их подписчиках, прозвучавшие вскоре заявление белорусских силовиков только подтвердили опасения пользователей мессенджера.

Чем руководствуется МВД 12 октября Совет министров Республики Беларусь принял постановление №575 о мерах против экстремизма и реабилитации нацизма. В белорусском МВД полагают, что документ позволяет правоохранительным органам признавать экстремистскими формированиями те группы граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность с помощью интернет-мессенджеров и социальных сетей. Читать дальше

В четверг, 14 октября, глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма в Белоруссии Лилия Ананич заявила, что подписка на экстремистские Telegram-каналы приравнивается к содействию экстремистской деятельности — уголовно наказуемому преступлению.

«Вот это каждый себе должен зарубить на носу. Пора просто перестать заниматься абы чем в этой жизни», — предупредила Ананич своих сограждан в эфире радио Sputnik Беларусь.

В МВД республики в тот же день поспешили заявить, что у белорусским силовикам известны имена администраторов и участников всех экстремистских Telegram-каналов и чатов. «Принятые нами меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских телеграм-каналов и чатов и дать им правовую оценку», — заверил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский.

Всех не посадят

К настоящему моменту белорусский суд признал экстремистскими более 170 каналов и чатов в Telegram. В их число входят такие крупные каналы как «NEXTA-live» (952.2 тыс. подписчиков, здесь и далее данные сайта tgstat.com на 15 октября), «Беларусь головного мозга» (207 тыс.) и «LUXTA» (104.9 тыс.).

Администраторы этих сообществ пока не спешат с оценками сделанных властями заявлений. «Прежде всего надо будет смотреть на практику правоприменения нового постановления», — сказала «Газете.Ru» исполняющая обязанности главного редактора Zerkalo.io (новое название портала TUT.ВY) Анна Калтыгина.

«Если прочитать постановление, а мы это делали с юристами, то там ничего не говорится об уголовном преследовании подписчиков. Другое дело, что у нас уникальная страна, в которой изобрели понятие «правовой дефолт», поэтому в любом случае надо будет смотреть на практику правоприменения», — отметила она.

Редакция крупнейшего белорусского Telegram-канала «NEXTA-live» рассматривает заявления об уголовном преследовании как попытку запугать аудиторию называет заявления «безосновательным фейком».

Физически невозможно арестовать всех подписчиков каналов, признанных экстремистскими, считают в редакции «NEXTA-live».

«Провластные пропагандисты катастрофически проигрывают независимым медиа по всем фронтам, в том числе по количеству просмотров и подписчиков. Заявления так называемых силовиков не имеют под собой никакой правовой основы, они попросту создали вброс, желая снизить аудиторию независимых медиа в телеграме», — заявили представители Telegram-канала «Газете.Ru».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец также указал на правовую неопределенность нового постановления, негативно оценив решение Минска.

«Любая власть способна придумывать законы, которые считает необходимыми. В Беларуси уже давно правовые механизмы не действуют», — отметил он.

Что грозит

Пока единственное последствие, с которым столкнулись обосновавшиеся в Telegram оппозиционные медиа Белоруссии, — это отток читателей.

В течение двух дней после публикации постановления «NEXTA-live» потерял около 28 тыс. подписчиков. Еще один «экстремистский» канал, Zerkalo.io, — около 25 тысяч.

Редакция «NEXTA-live» связывает массовую отписку с тем, что пользователи внутри Белоруссии действуют исходя из своих соображений безопасности, опасаясь правовой непредсказуемости.

«Люди попросту бояться подписываться на запрещенные Telegram-каналы, так как никто не гарантирует, что их телефон внезапно не будет изъят карательными структурами. Они продолжают читать каналы, но не подписываясь на них. Нас это устраивает. Безопасность людей превыше всего», — сказали в редакции.

По словам Анны Калтыгиной из Zerkalo.io, власти хотят заставить людей отписаться от независимых СМИ в Telegram из-за их популярности. Для этого правоохранительные органы и заявляют об уголовной ответственности для подписчиков «запрещенных» источников информации.

«Если взять, например, топ-10 самых популярных белорусских каналов, то там не найдется ни одного государственного СМИ. И кстати, 8 из 10 каналов признаны экстремистскими, — отметила Калтыгина. — Как мы работали, как мы писали о происходящем в Беларуси, так и продолжим это делать».

Почему власти прессуют Telegram-каналы

«NEXTA-live» — первый Telegram-канал, который власти Белоруссии включили в «республиканский список экстремистских материалов». Этот статус ресурс носит с 20 октября 2020 года. Последним на данный момент каналом, признанным экстремистским, является канал лидера белорусской оппозиции «Светлана Тихановская», который был внесен в список 15 октября.

При этом внимание белорусских властей к мессенджеру приковано уже давно, отметил Дмитрий Болкунец. По словам политолога, еще в 2019 году, после принятия Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, власти планировали создать сетку прогосударственных Telegram-каналов и провластных блогеров для борьбы с гибридными угрозами.

«Однако события 2020 года показали, что работа оказалась провалена, а бюджет освоен. Не обладая компетенциями работы с современными медиа и не имея новых идей, которые можно предложить обществу, власть решила законсервировать старые порядки», — считает политолог.

Многие оппозиционные каналы в Белоруссии значительно увеличили аудиторию во время летних протестов после президентских выборов 2020 года. Некоторые каналы координировали действия протестующих, что вызвало недовольство Минска. На пике протестной активности аудитория канала «NEXTA-live» составляла до 2 млн подписчиков.

Особое возмущение властей вызвали проходившие в канале акции по деанонимизации силовиков, принимавших участие в разгонах протестующих.

Последовавшие за протестами аресты журналистов, блогеров, а также блокирование оппозиционных ресурсов являются «продолжением кампании мести со стороны Александра Лукашенко по отношению к гражданам, которые уничтожили его репутацию как политика», считает Дмитрий Болкунец.

Редакция канала «Беларусь головного мозга» также усматривает мотив мести в развернувшейся против Telegram-каналов кампании.

«Террор властей Беларуси против общества — это месть за все протестные проявления начиная с весны 2020 года.

Тогда белорусы ясно дали понять, что у Лукашенко совсем нет поддержки в обществе, — заявили представители редакции канала. — Были поочередно разбиты мифы: «все село за него», «все пенсионеры за него», «за него весь восток», «за него весь запад» и т.д. Даже самым ярым фанатам диктатора стало ясно — народ не с ним».

Что дальше

Крупнейшие Telegram-каналы Белоруссии планируют продолжать работу, несмотря на заявления властей об уголовной ответственности для подписчиков. Редакция канала «Беларусь головного мозга» сообщила «Газете.Ru», что у издания существует «продуманная стратегия работы», которая включает разные платформы.

«Мы уже несколько месяцев работаем над переходом к новому формату и скоро его запустим. Поэтому удар по Telegram нас не слишком расстроил. Кроме того, отток подписчиков не повлиял на общий охват, то есть количество активных читателей канала почти не изменилось», — говорится в сообщении редакции.

Редакционная политика канала останется прежней, несмотря на то, что основатель канала Дмитрий Лосик находится под стражей с 25 июня прошлого года по обвинению в разжигании социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов.

«Потому мы не будем пытаться резко стать мягкими и пушистыми. Нас любят за острую подачу информации, и мы продолжим в том же духе», — отметили в редакции.

Редакция «NEXTA» также планирует продолжить работу, поскольку Telegram остается важным инструментом для освещения общественно-политической жизни страны и бытовых проблем граждан Белоруссии. Политика канала, по утверждению редакции, останется прежней, чтобы оправдывать звание «первого экстремистского» канала Белоруссии и максимально быстро и оперативно вскрывать наиболее болезненные для Александра Лукашенко темы. Постановление Совета министров не вызывает, по словам редакции, ничего, кроме смеха.

«У нас создано три проекта на YouTube — NEXTA, NEXTA Life и NEXTA Archive (канал с архивными видео протестов). Все они пользуются большой популярностью и входят в рейтинг главных белорусских СМИ на YouTube, — отметили в редакции. — Мы имеем огромную обратную связь от общества, ежедневно сотни людей пишут нам в бот и делятся важной информацией, потому что доверяют нам.

У нас репутация непримиримых противников режима. Мы делаем все, чтобы оправдать доверие белорусов и приблизить нашу долгожданную победу».

Дмитрий Болкунец, который ведет авторский Telegram-канал с аудиторией в более чем 20 тыс. подписчиков, ожидает, что его проект вскоре тоже может оказаться в списке экстремистских. Однако политолог верит, что на смену «одному заблокированному ресурсу придут десятки новых».

Политолог уверен, что белорусские власти и дальше будут делать все возможное, чтобы блокировать оппозицию в информационном пространстве, однако это не подавит протестную активность до конца.

«Возможно, если власти решат полностью отключить Беларусь от интернета, тогда будем выпускать стенгазеты и распространять самиздат», — заключил Болкунец.