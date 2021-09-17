Чехол на iPhone 13 Pro раскрыл реальный размер блока камер

В социальных сетях начали появляться фотографии чехлов от серии iPhone 13, благодаря которым стало возможным сравнение размеров камер текущей и прошлогодней моделей, передает портал iMore.

Apple разослала чехлы для новых iPhone на неделю раньше старта продаж самих смартфонов. Из-за этого некоторые покупатели «примерили» чехлы от новинок на ранние модели iPhone.

Так, продюсер подкастов AppleInsider Стивен Роблс, опубликовал в Twitter фото iPhone 12 Pro в чехле от iPhone 13 Pro. На снимках видно, что блок камер у новинки стал еще более массивным.

Линейка iPhone 13 была представлена на презентации Apple «California Streaming» 14 сентября 2021. Старт продаж назначен на 24 сентября.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о ценах на линейку iPhone 13 в России.