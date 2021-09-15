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Специалист дал совет, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi

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Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко заявил, что сказываться на сигнале Wi-Fi дома могут стены и множество бытовых приборов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Кузьменко, лучше всего разместить роутер посередине квартиры. Желательно, чтобы рядом с ним не было препятствий.

Хуже всего будет работать домашняя сеть, если роутер расположить на кухне, где много бытовых приборов. Это связано с тем, что кухонная техника может излучать радиочастотные шумы и радиоволны.

«Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью рекомендуется воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер)», — объяснил он.

Как добавил старший специалист, самый мощный роутер не сможет покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов.

Также Кузьменко пояснил, что роутер стоит держать вдали от постоянных источников тепла.

Ранее началось тестирование российской мобильной операционной системы.

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