Названы отличия в шопинге владельцев iOS и Android устройств

Пользователи разных ОС имеют особые предпочтения в шопинге, говорится в исследовании Lamoda, поступившем в «Газету.Ru».

«Например, среди людей с iOS устройством популярнее аксессуары, а владельцы Android больше внимания уделяют товарам для дома...Кроме того, с iOS-устройств покупают товары для спорта в 2 раза активнее, чем с Android», — отмечается в исследовании.

При этом премиальные бренды больше интересны владельцам гаджетов Apple — они покупают такие товары в 5 раз чаще пользователей Android. Типичным покупателем товаров премиум-брендов оказалась женщина с iPhone.

Если говорить о цветовых предпочтениях, то самый любимый цвет пользователей iOS устройств — черный, а любители Android отдают наибольшее предпочтение синему цвету.

Согласно данным Lamoda, самые дорогие покупки совершают мужчины с планшетами iPad. Они тратят на шопинг в среднем в 1,5 раза больше, чем другие покупатели.

Пользователи iOS-гаджетов в принципе больше тратят на онлайн-покупки — их средний чек на 32,5% выше, чем у владельцев Android.

«Самыми активными онлайн-покупателями являются пользователи iOS-устройств — они оформляют на 85% больше заказов. Причем женские товары покупают с iOS почти в 2 раза чаще, чем с Android, а мужские — на 65%. Вне зависимости от устройства, заказ с товарами для мужчин обычно на 20% дороже заказа с женскими вещами», — отмечается в исследовании.