Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт Прилепина

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram разблокировать аккаунт кандидата в депутаты Государственной думы Захара Прилепина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc (владеет Instagram — прим.) с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина», — говорится в сообщении.

19 июля стало известно, что Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы, а после начать процесс объединения двух политических сил.