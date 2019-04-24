Telegraph: Мэй проигнорировала предупреждение США по Huawei

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Мэй одобрила участие китайской компании в разработке 5G, несмотря на предупреждение США об угрозе нацбезопасности Британии из-за Huawei.

Как отмечается, Huawei примет участие в создании «непрофильной» инфраструктуры.

При этом министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обеспокоен решение Мэй по сотрудничеству с Huawei.

Ранее СМИ сообщили, что ЦРУ предупредило Лондон о финансировании Huawei военными КНР.