Анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC_Game World официально анонсировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом в своем фейсбуке сообщил директор студии Сергей Григорович.

«Сегодня 15.05.2018 Я официально заявляю:«GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», — написал он.

На сайте проекта указывается, что игра выйдет в 2021 году.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, созданная в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure. События игр разворачиваются в нынешнее время, в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету серии, в 2006 году зона отчуждения подверглась неожиданному аномальному воздействию (Выбросу), в результате которого физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились.