Пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram
Российские пользователи пишут в социальных сетях о возобновлении работы мессенджера Telegram.
«О, Телега ожила. И понеслаааась!», — написал пользователь Миха Якубенко в твиттере.
«Телега ожила, но не совсем. У меня подтянулись каналы и чаты,которые постили или писали что-то в последние 12 часов #телеграм #телегаживи #TelegramDown», — отметили в аккаунте P.S.
Ранее команда Telegram объяснила причину сбоев. По словам представителей компании, причиной недоступности мессенджера стало веерное отключение электричества в Амстердаме.
О, Телега ожила. И понеслаааась!#Телеграм #Telegram— Миха Якубенко (@yakubenko_m) 29 апреля 2018 г.
Телега ожила, но не совсем. У меня подтянулись каналы и чаты,которые постили или писали что-то в последние 12 часов�� #телеграм #телегаживи #TelegramDown pic.twitter.com/xnYmH0G7pm— P.S. (@saint_Kanye) 29 апреля 2018 г.