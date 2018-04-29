Пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram

Российские пользователи пишут в социальных сетях о возобновлении работы мессенджера Telegram.

«О, Телега ожила. И понеслаааась!», — написал пользователь Миха Якубенко в твиттере.

«Телега ожила, но не совсем. У меня подтянулись каналы и чаты,которые постили или писали что-то в последние 12 часов #телеграм #телегаживи #TelegramDown», — отметили в аккаунте P.S.

Ранее команда Telegram объяснила причину сбоев. По словам представителей компании, причиной недоступности мессенджера стало веерное отключение электричества в Амстердаме.