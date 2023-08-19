Пять лучших ноутбуков для покупки в 2023 году

Как выбрать ноутбук в 2023 году, на какие характеристики стоит обратить внимание перед покупкой, и какие конкретные модели достойны звания лучших — об этом «Газете.Ru» рассказал главный редактор «М.Клик», бренд-медиа «М.Видео», Юрий Князев.

Краткий чек-лист перед покупкой

По словам эксперта, в первую очередь следует определиться, для каких целей нужен ноутбук, и отталкиваться от поставленных ему задач. Компьютер для повседневной работы и учебы должен быть легким и универсальным — с видеокартой хотя бы начального уровня, современным процессором и весом до 2,5 кг.

«Лэптоп для серьезной профессиональной работы точно должен иметь мощный процессор, хотя бы Ryzen 5 или Core i5, и как можно больше оперативной памяти — сейчас актуально рассматривать сразу от 16 ГБ. Видеокарта и качественный экран — в зависимости от задач», — отметил Князев.

Если нужен бюджетный игровой ноутбук, то он должен обладать как минимум восемью гигабайтами оперативной памяти. Также лучше сразу присматриваться к видеокартам из серии RTX даже начального уровня — им доступна технология DLSS, заметно продлевающая актуальную жизнь устройства. При выборе полноценного игрового устройства без оглядки на бюджет нужно смотреть на TDP процессора и видеокарты — чем он выше, тем мощнее устройство. Хорошим уровнем будет считаться TDP от 100 Вт. Но чем больше, тем лучше — лишь бы охлаждение справлялось с этим тепловыделением.

И, наконец, в поисках ноутбука с высокой автономностью нужно смотреть не только на показатели аккумулятора, указанное в значении «Вт*ч», но и на процессор — современные AMD Ryzen энергоэффективнее моделей от Intel. Дольше без зарядки будет работать ноутбук без дискретной видеокарты.

close 100% Thunderobot 911 Air Wave D Thunderobot

Лучший ноутбук для учебы и работы

Для ноутбука, который часто носят на работу или учебу, важны вес и прочный корпус. Одна из популярных сейчас моделей на рынке, Thunderobot 911 Air Wave D. Он весит всего 2,15 кг и имеет качественный корпус из металла и пластика, что поможет устройству пережить дорогу и сохранить приличный внешний вид. Универсальный ноутбук справится и с обработкой видео, и с играми по сети, и с трехмерным моделированием или графикой. Поэтому видеокарта хотя бы начального уровня для такого девайса — необходимость, считает Князев.

При цене от 52 тыс. руб. Thunderobot 911 Air Wave D легко справится со всеми перечисленными задачами, так как в нем установлен процессор Intel Core i5-11400H и видеокарта Nvidia GeForce RTX3050. Правда, время автономной работы не превышает 5 часов, поэтому придется возить с собой зарядное устройство, которое у этой модели довольно компактное.

close 100% ASUS TUF Dash F15 FX517ZM-HN157 Asus

Лучший ноутбук для работы с изображениями

«Если вы ищете устройство для сложных профессиональных задач, то зачастую придется смотреть на игровые ноутбуки. Конкретные требования здесь варьируются от сферы — например, дизайнерам нужно искать модели с экранами с качественной цветопередачей, а монтажерам — с большим объемом оперативной памяти и современной видеокартой», — отметил Князев.

В данном случае стоит присмотреться к ASUS TUF Dash F15 FX517ZM-HN157, средняя стоимость которого в России составляет 100 тыс. руб. Ноутбук оснащается достаточно мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060, которая поддерживается многими производителями профессионального софта, — она даст заметный прирост в скорости работы поддерживаемых приложений. А еще в ноутбуке установлено 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Но несмотря на отличное железо, экран здесь с весьма посредственной цветопередачей — добиться идеальных цветов на таком не получится. Так что дизайнерам он не подойдет.

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Лучший бюджетный ноутбук для игр

Само понятие «бюджетный игровой ноутбук» — оксюморон, считает Князев. Но если выбирать устройство для развлечений без сильного удара по кошельку, стоит отталкиваться от игр, в которые вы хотите играть. Сердце любого игрового компьютера — видеокарта, от нее и будем отталкиваться.

Для простых популярных онлайн-игр подойдет видеокарта вроде Nvidia GeForce GTX 1650 — это распространенная бюджетная модель, которую ставят во многие недорогие ноутбуки. Ее хватит на всякие CS:GO, Dota 2 и тому подобные сетевые развлечения. Но если интересуют более серьезные проекты, стоит взять ноутбук с видеокартой из серии RTX.

Такие видеокарты поддерживают технологию продвинутого повышения разрешения под названием DLSS, которая позволяет увеличить производительность с минимальным влиянием на итоговое изображение. Чаще всего сейчас встречается RTX 3050 — начальная карта третьего поколения, которая стоит, например, и в Thunderobot 911 Air XS D за 70 тыс. руб. Это отличный пример недорогого игрового ноутбука, считает Князев. К тому же после покупки устройство можно будет немного «прокачать», вставив еще одну плашку оперативной памяти, «добив» ее таким образом до 16 ГБ. Правда, по умолчанию в модели стоит достаточно скромный SSD на 256 ГБ, что тоже решаемо.

close 100% MSI Katana 17 B12VEK-482XRU MSI Katana

Лучшие игровые ноутбуки

При выборе мощного игрового ноутбука правила становятся сложнее. Чем мощнее железо, тем более продвинутая система охлаждения ему требуется. И зачастую именно это помогает выбрать самую производительную модель. Косвенным показателем в такой ситуации становится TDP, что отображает тепловыделение устройства. Чем этот показатель выше, тем больше тепла во время работы выделяют процессор и видеокарта, и, следовательно, тем они мощнее.

Хороший пример игрового ноутбука — MSI Katana 17 B12VEK-482XRU. У него суммарный TDP на систему составляет 115 Ватт, что позволяет говорить о высокой мощности установленных компонентов. Впрочем, если вас волнует уровень шума при работе, стоит заранее узнать, насколько громко «разгоняется» компьютер. Хорошим показателем будет шум до 50 дБ, а приемлемым — до 60. Именно в последнюю категорию и попадает Katana 17.

Другой аспект — экран и видеокарта. У Katana 17 большой 17-дюймовый экран с разрешением 1080p, и благодаря свежей видеокарте RTX 4050 эта связка долго будет оставаться актуальной. В конце концов, она дает доступ к технологии DLSS версии 3.0, сильно повышающей как качество картинки, так и производительность в играх. В среднем стоимость этой модели в российских магазинах составляет 100 тыс. руб.

close 100% ASUS M1502IA-BQ093 Asus

Лучший ноутбук с долгим временем работы

По словам Князева, при выборе ноутбука, который сможет показать длительную работу от батареи, стоит искать решение без дискретной видеокарты. Также стоит обратить внимание на энергоэффективные процессоры — сейчас этим особенно славятся Ryzen.

Значение емкости в мА*ч в случае с ноутбуками скажет не так много, как со смартфонами — лучше смотреть на показатели в Вт*ч. Например, у модели ASUS M1502IA-BQ093 он составляет 42 Вт*ч, что в итоге дает компьютеру продержаться без зарядки до восьми часов. При средней цене в 52 тыс. руб. ноутбук обладает достаточно производительным интегрированным видеоускорителем Radeon Vega 7, процессором AMD Ryzen 7 4800H, а также 16 ГБ оперативной памяти.