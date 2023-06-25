Зарядка за 9 минут, 1 ТБ памяти и камера-микроскоп. Обзор смартфона Realme GT3

В середине июня в России представили смартфон Realme GT3 с самой быстрой зарядкой среди всех доступных устройств на рынке, 1 ТБ встроенной и 16 ГБ оперативной памяти, экраном на 144 Гц и мощным чипсетом. Что еще скрывает новинка, и стоит ли она своих денег – в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

Realme GT3 поставляется в черной небольшой коробке, в которой можно найти смартфон, черный силиконовый чехол, документацию, зарядный блок на 240 Вт и кабель USB-C на USB-C, выдерживающий ток до 12А.

Терять блок и провод не стоит, – они вряд ли с легкостью найдутся в магазинах у дома. В случае чего придется ждать доставки с AliExpress. Причем покупка такого комплекта сопоставима с ценой бюджетного смартфона.

На экран GT3 нанесена заводская защитная пленка, которая защитит смартфон от случайных царапин.

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Дизайн

Спереди и сзади гаджет покрыт стеклом, а с торцов его защищает пластиковая рамка, которая с первого взгляда кажется металлической. Такое решение «удешевляет» устройство, и, так как большинство пользователей однако прячет смартфон в чехле, это практически не заметно. Тыльное стекло матовое, благодаря чему крышка не собирает разводы и отпечатки пальцев.

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Справа от блока камер смартфона расположилась прозрачная поверхность, за которой можно рассмотреть чип устройства – Snapdragon 8+ Gen 1, а также подписи IR blaster (ИК-порт) и NFC. Возможно, эти элементы действительно находятся где-то в этой области гаджета, однако видимый чипсет явно представляет собой муляж для украшения. Вокруг чипа есть RGB-ободок в виде буквы «С» с подписью Dare to leap – слоганом бренда.

Это «окошко» часто пачкается и собирает отпечатки пальцев.

Спереди расположен плоский дисплей с довольно узкими рамками и вырезом под фронтальную камеру, которую разместили посередине в верхней части экрана.

В целом устройство при весе в 199 граммов ощущается в руке «по-флагмански», — к сборке и качеству материалов вопросов не возникает.

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Экран

Realme GT3 оснащается 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K (1240х2772 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 1400 нит. В солнечный летний день использование смартфона на улице не доставляет неудобств, все детали на экране вполне различимы.

В настройках можно найти четыре цветовых режима или настроить вручную цветовую температуру экрана в более теплых или холодных оттенках. Там же имеются дополнительные функции, такие как повышение резкости фото и видео, улучшение цветопередачи в видео, оптимизация видео до 60 или 120 FPS и возможность включения яркого режима для HDR-видео.

С частотой экрана возникают странности: в смартфоне она достигает 144 Гц, однако большинство приложений, в том числе системные, работают максимум при 120 Гц. Это происходит в режиме частоты «Автовыбор» и «Высокая». Но при выборе последнего появляется список приложений для ручной установки, а также частоты для них. Можно, например, в браузере выставить все 144 Гц, в YouTube — 90 Гц, в галерее – 60 Гц, а в какой-нибудь игре поставить 120 Гц. То есть на выбор доступно четыре частоты: 60, 90, 120 и 144 Гц.

Возможно, производителю в последующих обновлениях следует упростить этот момент и доверить выбор частоты вплоть до 144 Гц системе, – не каждый пользователь готов в этом разбираться.

Также стоит отметить наличие частоты ШИМ 2160 Гц. Сейчас высокочастотная пульсация – это тренд для всех «уважающих себя» китайских флагманов. Благодаря этой технологии, экран пульсирует так часто, что пользователь этого не замечает, а значит его глаза меньше напрягаются и устают.

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Камеры

Основной модуль в Realme GT3 представлен 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX890 с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.88. Это вполне качественная камера, которая способна выдавать насыщенные и детализированные фотоснимки. Однако до флагманских iPhone, Samsung и даже Xiaomi она не дотягивает.

Алгоритмы камеры в Realme делают фото контрастным и насыщенным, после чего изображения даже не обязательно редактировать, прежде чем выкладывать их в соцсети.

Основная камера пишет видео вплоть до разрешения 4K при 60 FPS. Также хочется отметить, что в смартфоне нет надоедливой ошибки, известной многим пользователям смартфонов под управлением Android, из-за которой в первые секунды видео зависает, — ролик получается плавным от начала до конца.

Однако ультраширокоугольный модуль в смартфоне подкачал. Realme GT3 — это глобальная версия GT Neo5. Корреспондент «Газеты.Ru», являясь владельцем предыдущего поколения смартфона этой линейки GT Neo3, заметил большое упрощение в этом модуле камеры. Во-первых, в ней нет никакой революции по части фото, — его качество при сравнении никак не изменилось. Во-вторых, по видеосъемке камера стала хуже, — если в предшественнике была возможность вести съемку с ультраширокоугольного модуля в Full HD при 60 FPS, то в Realme GT3 максимальное значение стало Full HD при 30 FPS.

Это странно, учитывая, что чипсет стал мощнее. Для кого-то это покажется важным упущением.

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Как правило, в смартфонах есть только одна-две заслуживающих внимания камер. Третий модуль обычно называют «затычкой», которая мало кем используется. В случае с Realme GT3 все не так. В качестве третьего модуля тут используется 2-мегапиксельный микроскоп, качество снимков которого оставляет желать лучшего, однако возможность «заглянуть» в невидимый глазами мир завораживает.

Например, можно рассмотреть структуру ткани, кожи, волос, травы или плюшевых игрушек — всего, что придет на ум. Это необычно, действительно интересно и притягательно. Жаль только, что микроскоп доступен исключительно для режима фотосъемки — видео на него не запишешь.

Отдельно хочется отметить и то, что ночное фото в автоматическом режиме получается довольно ярким — для этого не обязательно переходить в соответствующий режим. В случае с основной камерой картинка получается детализированной и несмазанной. Однако ночное фото с ультраширокоугольного модуля не всегда выходит четким и осветленным, в некоторых областях могут встречаться затемнения.

В смартфоне установлена фронтальная камера с разрешением 16 Мп, способная записывать видео в Full HD при 30 кадрах в секунду. Фото на этот модуль получаются хорошие, однако временами алгоритмы при недостатке света могут сильно выкрутить резкость изображения, что не всегда идет на пользу.

Если бы в Realme GT3 стоял ультраширокоугольный модуль получше, то камере можно было бы поставить пятерку, однако, из-за этого недочета, смартфон получает твердую четверку с плюсом.

close 100% Тест Realme GT3 в Geekbench 6 «Газета.Ru»

Производительность

Realme GT3 оснащен одним из самых удачных чипов последних лет – Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Это флагманский чипсет второй половины 2022 года, который все чаще появляется в недорогих смартфонах, чья стоимость составляет $500-700 для европейского рынка.

В бенчмарке Geekbench 6 устройство набирает 1371 и 3758 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Этого результата с головой хватит на повседневное использование смартфона с запасом в несколько лет, в том числе и для мобильных игр.

Realme GT3 без особых проблем справляется с любыми играми: PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile и даже Genshin Impact на максимальных настройках, показывая результат в 60 FPS. В последней смартфон нагревается, однако дискомфорта это не вызывает.

К тому же, в «игровом режиме» Realme GT3 появилась возможность более широких настроек графики в играх с помощью функции «Настройки графического процессора». Выглядит это почти также, как в настройках графики на компьютере. В этом режиме можно увеличить или уменьшить значение MSAA-сглаживания, анизотропной фильтрации, MIP-текстурирования, а также задать профиль «Быстродействие», «Качество» или «Сбалансированный» для фильтрации текстур.

close 100% Скриншот Realme GT3 из Genshin Impact «Газета.Ru»

В быстродействии смартфону помогает и оперативная память, которой тут 16 ГБ стандарта LPDDR5X. Ее также можно расширить за счет постоянной памяти, но насколько это эффективно – неизвестно. Встроенной памяти тут также много – целый 1 ТБ стандарта UFS 3.1. Эта версия смартфона является единственной, — варианта с более компактным хранилищем в продаже нет.

ПО

Смартфон работает на базе Android 13 с фирменной оболочкой RealmeUI 4.0. Интерфейс системы в целом мало чем отличается от других устройств бренда с данной прошивкой. Исключением являются расширенные возможности настройки экрана, немного измененные иконки и меню управления с RGB-подсветкой.

Подсветка работает как «оповещатель» при входящих вызовах, уведомлениях, зарядке и при включении игрового меню «Режим GT». Можно выбрать стиль подсветки («дыхание» и мерцание), скорость подсветки и цвет (доступно 25).

Сделать RGB-подсветку всегда включенной нельзя.

Каких-либо в системе багов за время тестирования Realme GT3 не проявилось.

Аккумулятор

Аккумулятор в Realme GT3 очень спорный — всего на 4600 мАч. Его хватает в среднем на 6,5 часов активного экрана. В целом это нормальный результат, но не идеальный – другие смартфоны компании работают куда дольше.

Однако на это можно закрыть глаза, ведь смартфон заряжается с 1% до 100% всего за 9,5-10 минут. Это зависит от окружающих условий – бывает, что зарядка занимает 12-15 минут. Самая первая зарядка и вовсе длилась около 18 минут, то есть в два раза быстрее заявленной. Это можно объяснить тем, что в смартфоне есть функция умной зарядки, которая «понимает», когда и какой силы ток подавать. Вероятно, из-за летней жары смартфон решил, что безопаснее будет ослабить зарядку.

При быстрой зарядке Realme GT3 умеренно нагревается. Но если использовать оригинальное ЗУ, за безопасность данного процесса можно не беспокоиться.

Производитель заявляет, что при 1600 циклах зарядки от комплектного ЗУ смартфон потеряет около 20% от начальной емкости. То есть батарея «ослабеет» на одну пятую часть спустя свыше тысячи дней, если заряжать его один-два раза в сутки.

close 100% Realme GT3 «Газета.Ru»

Прочие особенности

В Realme GT3 имеется ИК-порт, позволяющий управлять бытовой техникой, NFC для бесконтактной оплаты и линейный вибромотор. Разъема для наушников в нем не предусмотрено, как и поддержки карт памяти, но при хранилище в 1 ТБ это вряд ли кому-то покажется проблемой.

В смартфоне также есть стереодинамики, но не полноценные два, а так называемая «полуторка» — один мультимедийный и разговорный, который дополняет первый. В целом звук хороший, но до уровня iPhone и даже некоторых Xiaomi не дотягивает.

Вывод

Realme GT3 – один из самых интересных смартфонов на российском рынке, но в то же время очень странный. Производитель во всем хотел показать его только с лучших сторон – об этом говорят термины, которые встречались в обзоре: мощное «железо», быстрый экран, самая быстрая зарядка и очень большой объем памяти. За все это просят 69 тыс. руб. в рознице. И для такого устройства это немного.

Однако решение выпускать только максимальную версию устройства выглядит неоправданным, — компания отсекает потенциальных покупателей, которым достаточно, например, 256 ГБ памяти. Более простые модификации могли бы положительно повлиять и на стоимость смартфона, сделав его еще более привлекательным для покупки.