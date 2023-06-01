Для iPhone вышло приложение ChatGPT. Как загрузить его в российском App Store

В середине мая компания OpenAI выпустила клиент ChatGPT для iOS — теперь пользователи смартфонов Apple могут скачать официальное приложение для использования чат-бота. Однако в российском App Store найти программу невозможно. Как загрузить ChatGPT на свой iPhone и какие у этой нейросети есть альтернативы — в материале «Газеты.Ru».

Как скачать ChatGPT

Официальный клиент чат-бота ChatGPT недоступен для загрузки в российском App Store. Для того, чтобы обойти это ограничение и с удобством пользоваться нейросетью, придется выполнить несколько простых шагов.

В первую очередь необходимо создать аккаунт Apple ID в той стране, где доступно приложение ChatGPT. Лучше всего выбрать США — возможно, в будущем вам снова предстоит обходить региональные ограничения для загрузки других приложений, которых нет в российском Apple Store, поэтому иметь второй аккаунт будет полезно.

Перед регистрацией нового профиля нужно выйти из своего текущего Apple ID в настройках устройства. Затем можно открыть App Store, вбить в поиске App Store запрос «ChatGPT» и нажать «Загрузить». После этого вам будет предложено создать новый аккаунт.

Перед загрузкой стоит обратить внимание на разработчика приложения — им должен выступать OpenAI.

В процессе регистрации аккаунта необходимо указать новую почту (желательно с доменом .com), а при выборе региона обязательно указать США. Когда система попросит указать точный адрес, можно воспользоваться специальным сервисом по подбору случайных адресов — никто проверять «прописку» не будет. Заполнять платежные данные не нужно, так как приложение ChatGPT бесплатное и не требует оплаты перед загрузкой.

Регистрация в ChatGPT

Компания OpenAI не только скрыла от россиян приложение ChatGPT в App Store, но и ограничила доступ к своему сервису из России, поэтому перед регистрацией придется обзавестись VPN с IP-адресом США. Также для регистрации необходимо воспользоваться американской виртуальной SIM-картой, на которую придет СМС с кодом для регистрации, — такая услуга обойдется от 50 до 200 руб. в зависимости от выбранного сервиса.

Если вы включили VPN и подготовили виртуальный номер, нужно пройти регистрацию в ChatGPT.

Это очень простой процесс — достаточно указать электронную почту, пароль, имя, дату рождения и номер телефона.

По окончании регистрации можно отключить VPN и пользоваться сервисом без него. Повторно подменить IP-адрес нужно будет лишь после «вылета аккаунта», то есть при повторном входе в профиль.

Если весь процесс прошел успешно, вы сможете пользоваться бесплатной версией ChatGPT, которая на данный момент работает на модели GPT-3.5. Платная подписка, которая обойдется в $20 в месяц, предусматривает более широкие возможности с актуальной базой знаний. Но самое главное — она работает на базе GPT-4.

Бесплатный GPT-4

Для того чтобы воспользоваться ChatGPT на базе языковой модели GPT-4, не обязательно платить деньги. Достаточно скачать на смартфон на базе Android или iOS приложение Bing от Microsoft. Этот бесплатный поисковик имеет встроенный чат-бот, который работает на GPT-4.

Скачать Bing намного проще — он есть в русских App Store и Google Play.

Проблема заключается в другом — пользоваться возможностями чат-бота можно только с активным VPN-соединением.

Также предварительно необходимо сменить регион в профиле аккаунта Microsoft.

Если у вас есть аккаунт, достаточно включить VPN, открыть «Настройки» или перейти по этой ссылке. В разделе «Страна или регион» нужно выбрать «Соединенные Штаты — Английский», а в разделе «Язык» — «Русский».

Если вы все сделали правильно, то при переходе на главную страницу Bing у вас появится вкладка «Чат». Перейдя по ней, вы сможете пользоваться генеративной нейросетью совершенно бесплатно.

Самые удобные нейросети

Несмотря на большую популярность ChatGPT, зарегистрироваться в ней не очень просто для неопытного пользователя, а постоянное подключение к VPN для использования Bing не всем покажется удобным. Впрочем, если разбираться с иностранными аккаунтами и VPN нет желания или времени, вы можете воспользоваться отечественными разработками, которые не имеют никаких подобных ограничений.

В конце апреля Сбер представил мультимодальную нейросеть под названием GigaChat. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать беседу, выполнять сложные запросы и генерировать картинки. На данный момент нейросеть находится в тестовом режиме, однако разработчики нередко делятся доступом с тысячами желающих — для этого достаточно подписаться на официальный Telegram-канал GigaChat и ждать приглашения.

После того как вы получите доступ к GigaChat, вы сможете пользоваться им в веб-версии как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Свою нейросеть в середине мая также представил и «Яндекс» — модель YandexGPT встроили прямо в голосового ассистента «Алису». Чтобы воспользоваться ИИ-помощником, достаточно обратиться к «Алисе» на смартфоне, в браузере, колонке или телевизоре, сказав: «Алиса, давай придумаем». После этого нейро-ассистент запустит навык, с помощью которого можно генерировать идеи или тексты на любую тему.

При использовании чат-ботов не стоит забывать о том, что нельзя доверять всему, что говорит нейросеть. Нередко у искусственного интеллекта бывают «галлюцинации» — это процесс, во время которого ИИ выдумывает факты, подавая это как истину. Если вы собираетесь использовать нейросети для работы или учебы — обязательно проверяйте полученную информацию.