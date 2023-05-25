Угрозы, вызовы и ориентиры: принята Концепция технологического развития РФ до 2030 года

Российское правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Согласно документу, целями страны до конца текущего десятилетия станут достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту и технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что в концепции сбалансированно перечислены угрозы и вызовы, стоящие перед национальной экономикой, и задаются принципы, на базе которых возможно выстроить работу по их преодолению.

Векторы развития

Концепция технологического развития России до 2030 года, утвержденная распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина – это объемный документ, охватывающий разные аспекты экономики страны и акцентирующий внимание на первоочередных целях, которых необходимо достичь.

Концепция предполагает, что к концу текущего десятилетия Россия будет обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. В стране предполагается создать условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, кроме того, к 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции, а доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. Для каждой цели определены механизмы ее достижения и индикаторы, позволяющие судить об успехах в этом направлении.

Документ был разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в сентябре 2022 года. По его словам, сегодня мы находимся на пороге принципиально нового этапа технологического развития России.

«Очевидно, что в связи с санкциями прежняя модель воспроизводства технологических инноваций – с опорой на машиностроительный импорт и импорт технологий – перестала быть актуальной. По сути, впервые за 25 лет, начиная с 2000-х годов, у нас появляется самостоятельный предмет технологической политики», — отметил Белоусов.

Приоритетный документ

Важность принятой концепции для будущего страны не вызывает сомнений и у экспертов, опрошенных «Газетой.Ru». По словам советника генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Рябова, концепция будет одним из приоритетных документов стратегического планирования, который определит последующую научно-технологическую повестку органов власти.

«В документе сбалансированно перечислены угрозы и вызовы, стоящие перед национальной экономикой, и задаются принципы, на базе которых возможно выстроить работу по их преодолению. Концепция создает организационные условия для ускоренного технологического развития на базе двух мета-процессов - научно-исследовательской деятельности и производственно-технологической. По сути, концепция посвящена структурному раскрытию того, что понимается под указанными процессами и что будет составлять их содержание. Принятие концепции на текущем этапе развития страны является важным шагом для поддержания стабильного развития экономики с учетом необходимости обеспечения технологического суверенитета», — полагает он.

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, в свою очередь, подчеркнул, что Концепция технологического развития определяет принципы управления государственными приоритетами по сквозным и критически значимым технологиям.

«Положения концепции станут ориентиром для деятельности фонда «Сколково» в части поддержки технологических компаний. Рассчитываем, что принятие концепции ускорит разработку дополнительных мер поддержки малых технологических компаний, в том числе направленных на стимулирование спроса на их разработки со стороны крупных заказчиков. Концепция подтверждает приоритетность развития цифровых форм взаимодействия между институтами инновационного развития. Это позволит упростить доступ малых технологических компаний к разнообразным мерам государственной поддержки», — уверен он.

Кроме того, по словам Дроздова, в концепции поддержаны новые формы кооперации научно-исследовательских коллективов, малых технологических компаний и производственных предприятий. В частности, создание технологических холдингов путем организации таких кооперационных связей уже является одной из приоритетных целей фонда «Сколково», заключил председатель правления организации.

Согласованная позиция государства

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин считает, что принятие Концепции научно-технологического развития России имеет стратегическое значение. По его словам, впервые в новейшей истории России была отдельно зафиксирована важность развития передовых технологий как особый предмет ведения правительства страны, пусть и связанный с научно-технологическим развитием и промышленной политикой, но в то же время являющийся самостоятельным, имеющий свою специфику.

Кроме того, как отмечает Княгинин, для реализации концепции необходимо будет пересобрать инструменты инновационной политики, исходя из существующих реалий и стремясь к выделению значительной группы технологических компаний, способной обеспечить суверенитет страны в этой сфере.

«Любой значимый государственный документ национального уровня является результатом согласия заинтересованных субъектов. В данном случае – это согласованная позиция государства, технологического бизнеса, экспертных и академических организаций и институтов развития. Еще предстоит сформировать план реализации концепции, но ее цели и принципы уже определены, контуры такого плана понятны», — резюмировал он.

Документ оценили и представители бизнеса. Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что утверждение Концепции технологического развития России до 2030 года – это важный этап в формировании государственной технологической политики, которая создает надежный фундамент для ускоренного внедрения научных результатов в деятельность бизнеса и в повседневную жизнь россиян.

«Обеспечить долгосрочную конкурентоспособность экономики можно только за счет развития приоритетных технологий. На это и нацелена утвержденная концепция, и Сбер намерен активно участвовать в ее реализации», — отметил он.