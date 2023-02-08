Стильный и быстрый: чем удивил новый смартфон на российском рынке

Номерная серия Realme одна из самых популярных среди пользователей, причин тому много. Качественные и удобные смартфоны этой линейки всегда гарантируют премиальное качество за очень приятную цену. При этом конкуренты как правило стоят существенно дороже. Чем же в этот раз нас попробует удивить новинка 10 Pro+?

Внешность

Разработчикам удалось сделать смартфон очень тонким и легким: размеры составляют 161,5 х 73,9 х 7,8 мм при массе 173 грамма. Впечатления от дизайна Realme 10 Pro+ крайне положительные. Смартфон по внешнему виду не уступает признанным лидерам рынка. Если вам нужен стильный аппарат, то это точно Realme 10 Pro +. Как всегда, в комплекте присутствует силиконовый чехол, который крайне удобен и не только защищает сам аппарат, но и делает его более удобным в использовании. Даже в большой мужской ладони нет боязни случайно его уронить.

Как и положено модой экран сделан изогнутым. Решение красивое, но все-таки спорное. Правда в отличие от конкурентов у Realme получилось сделать его не таким нарочито вычурным. И пользоваться им вполне удобно. Да и в принципе технология AMOLED да еще и с частотой обновления 120 герц это уже залог успеха. Картинка яркая и сочная, проблем с восприятием даже под ярким солнцем нет никаких. полезная площадь экрана составляет 93,65 процента. Экран отзывчивый — мягкое и естественное взаимодействие обеспечивает движок Quantum Animation Engine, управлять устройством можно либо жестами, либо стандартными кнопками в нижней части экрана. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

При этом дактилоскопический датчик срабатывает мгновенно, без подвисаний и сбоев.

У конкурентов как правило сканер находится в кнопке питания. Обновленные сенсорные функции гаджета благодаря технологии O-haptics имитируют текстуру материалов и обеспечивают естественность ощущений. Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Задняя панель, как и грани, выполнены из пластика.

Основа

Модель Realme 10 Pro+ оснащена чипсетом Dimensity 1080 5G, выполненным на 6-нм техпроцессе TSMC и обладающим восемью ядрами с частотой до 2,6 гигагерца. При этом у смартфона есть удобный режим оптимизации производительности для игр, и во время игрового процесса не происходит сильного нагрева или замедления работы, а энергозатраты сведены к минимуму.

Смартфоны Realme 10 Pro+ доступны в версиях с 8 и 12 гигабайтами оперативной памяти, которую можно расширить за счет самой большой в сегменте динамической оперативной памяти до 12 гигабайтов+12 гигабайтов. Объем встроенной памяти устройства 128 гигабайтов или 256 гигабайтов.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS.

close 100% Павел Ткачук

Интерфейс

На аппарат предустановлен фирменный интерфейс Realme UI 4.0 с большим количеством полезных функций, таких как «умный» always on display с удобным и простым управлением воспроизведения аудио, который пользователь может настроить под себя. Благодаря усовершенствованным технологиям InputBoost 3.0 и Dexopt, гаджет получил обновленную динамическую вычислительную платформу для длительной работы в браузере с высокой плавностью и низким энергопотреблением.

Также в UI 4.0 реализованы и новые функции для защиты конфиденциальности. Функция Auto Pixelate автоматически распознает и пикселирует фотографии профиля и имена на скриншотах. А «Личный сейф» (Private Safe), основанный на стандарте Advanced Encryption Standard (AES), позволяет шифровать важные файлы и изображения перед отправкой. Сразу же после включения устройство обновляется до 13-й версии ОС Android.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и позволяет более 30 часов говорить по телефону, свыше 20 часов смотреть видео на YouTube, более 7 часов играть в игры и более 520 часов просто иметь устройство при себе в режиме ожидания. При этом для заполнения аккумулятора потребуется совсем немного времени благодаря зарядному устройству SUPERVOOC мощностью 67 Вт с инновационной технологией двухпоточного заряда. Он позволяет зарядить смартфон от 0 до 50 процентов за 17 минут, а от 0 до 100 процентов за 45 минут.

При этом скорость зарядки будет варьироваться от очень высокой в начале процесса зарядки от нуля процентов и снизится при достижении зарядки аккумулятора в 80 процентов, что, по словам производителя, позволит увеличить срок службы батареи. Технология реверсивной зарядки также дает возможность подзарядить беспроводные наушники или другие аксессуары с разъемом Type C.

Камера

Но одной из самых приятных особенностей является камера. Тыльные камеры размещены в виде двух кругов в углу задней панели — чуть более изящное и интересное решение, чем в Realme 9 Pro+, но в целом не особенно выделяющееся на общем фоне. Фронтальная камера убрана в индивидуальное отверстие по центру верхней части экрана — тоже вполне себе классика по современным меркам.

В системе камер Realme 10 Pro+ изменилась только главная. Здесь использован модуль Samsung (S5K)HM6 габаритами 1/1,67». Это Nona Bayer-матрица с объединением субпикселей по девять — общее разрешение составляет 108 мегапикселей, размер отдельного субпикселя — 0,64 мкм. С этим сенсором работает объектив светосилой f/1,8 и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм, с фазовым автофокусом. Оптического стабилизатора нет. Широкоугольный модуль и макрокамера не изменились. В первом используется 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX 355 габаритами 1/4» (размер пикселя — 1,12 мкм), без автофокуса, и объектив с ЭФР 16 мм и светосилой f/2,2. Последняя камера — стандартный макромодуль: OmniVision OV02B, 2 мегапикселя, 1/5», 1,75 мкм, f/2,4.

Днем Realme 10 Pro+ снимает отлично — причем и на широкоугольный модуль тоже. Несмотря на невысокое разрешение, снимки получаются достаточно резкими и детализированными, а искажения по краям кадра не бросаются в глаза.

close 100% Павел Ткачук

Есть специализированный ночной режим, который работает с широким углом, стандартным углом и зумом. Работает ночной режим стандартным способом: смартфон примерно за секунду делает некоторое количество снимков с различной экспозицией и затем объединяет их в один, «подтягивая» его программно с применением технологий машинного обучения.

В принципе, включать его принудительно стоит либо для съемки с зумом, либо для большего контроля над съемкой — Realme традиционно предлагает «профессиональный» ночной режим, в котором можно управлять отдельными настройками. Макрокамера c ее минимальной дистанцией фокусировки позволяет снимать интересные крупные планы.

Выводы

Это очередной очень удачный смартфон Realme. Что Realme 9 Pro+, что Realme 10 Pro+ получились не просто актуальными гаджетами, но даже аппаратами, двигающими предложение в своем сегменте вперед.

Realme 10 Pro+ мы выделяется в первую очередь дизайн с изогнутым дисплеем, который смело, можно назвать флагманским, хорошими динамиками, достойной тыльной камерой (особенно главный модуль со стандартным фокусным расстоянием) и быстрой и удобной оболочкой Realme UI 4.0, дополненную отличным виброоткликом. Отдельная прелесть — сочетание тонкого и легкого корпуса с крупным экраном и емким аккумулятором.

Компания не почивает на лаврах а продолжает предлагать пользователю все боле интересный решения. А уж ценовая политика просто разносит конкурентов.