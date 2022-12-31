Покупка Twitter и провал «Россграма»: что обсуждали в интернете в 2022 году

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, Telegram обрел вторую жизнь, а сотрудники крупнейшего завода по сборке iPhone устроили забастовку из-за коронавирусной изоляции и нечеловеческих условий труда. Какими еще событиями из мира технологий запомнился 2022 год — в материале «Газеты.Ru».

Начальник года

Миллиардер Илон Маск все последние годы не сходит со страниц прессы. Уходящий год не стал исключением. 14 апреля 2022 года бизнесмен решил приобрести Twitter. Вскоре совет директоров компании единогласно принял предложение Илона Маска, однако в июле он отказался от покупки в связи с нарушениями нескольких положений соглашения о сделке. Но 26 октября 2022 года Илон Маск все же подтвердил сделку и купил Twitter за $44 млрд.

После покупки популярной соцсети Маск обещал «амнистию» заблокированным пользователям, а также «возвращение свободы слова». После этого по решению миллиардера были восстановлены аккаунты Дональда Трампа и Канье Уэста.

Став владельцем соцсети, Маск уволил половину из 7,5 тыс. сотрудников. Под сокращения попали рядовые сотрудники и даже целые команды, — например, отдел, отвечающий за борьбу с дезинформацией. Такой поступок чуть не послужил поводом для удаления Twitter из магазинов App Store и Google Play. Бизнесмен объяснил массовые увольнения тем, что компания теряет более $4 млн в день из-за содержания «лишних» сотрудников.

В середине ноября Илон Маск также поставил сотрудникам Twitter ультиматум: работать в новом «хардкорном» режиме или уволиться.

Такой формат подразумевает длительную работу с высокой интенсивностью. Те, кто не согласился с таким режимом или не смогли ответить в течение суток, были уволены с выплатой пособия в размере трехмесячной зарплаты. Для тех, кто согласился, Илон Маск распорядился оборудовать офис спальными местами. Так, конференц-залы и офисные помещения в Twitter стали походить на гостиничные номера.

Также в начале декабря в Twitter прошла забастовка уборщиков, связанная со сменой их подрядчика. Согласно законам Сан-Франциско, при смене подрядчика новая компания должна в течение 90 дней нанять сотрудников предыдущего подрядчика. Однако этого не произошло: Маск уволил клинеров, не выплатив им даже выходного пособия. Уборщикам сказали, что их места скоро займут роботы.

close 100% Илон Маск на обложке Time (коллаж) Time

Приложение года

С началом 2022 года начался беспрецедентный рост популярности Telegram, и в этом ему помогли глобальные обновления и блокировка на территории России Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Twitter, а также отключение монетизации на YouTube. Согласно исследованию Mediascope, среднесуточный охват Telegram в России за год вырос с 18% до 38%.

Мессенджер стал одним из основных источников информации у пользователей, а также закрепился в качестве канала связи с правительством. В топ-10 самых популярных Telegram-каналов вошли девять новостных, а также «Госуслуги».

Также популяризации мессенджера помогли такие нововведения, как платная подписка Telegram Premium, которую Павел Дуров запустил летом 2022 года. С того времени пользователям стали доступны кастомные эмодзи, статусы, а также была увеличена скорость соединения.

Кроме того, в Telegram появились платные юзернеймы и анонимные виртуальные номера, которые позволяют пользователям не только тратить собственные деньги, но и зарабатывать, выставляя уже зарегистрированные ники на платформе Fragment.

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Сделка года

В начале 2022 года все игровое сообщество потрясла новость — Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за рекордные $68,7 млрд. В результате Microsoft получит в собственность такие франшизы как Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch и Candy Crush. Однако сделка до сих пор не была одобрена регуляторами.

Планам Microsoft всячески мешает компания Sony, указывая на то, что приобретение Blizzard помешает конкуренции между двумя игровыми гигантами. Федеральная торговая комиссия США также выступила против сделки. Если Microsoft все же удастся «продавить» регулятора, то покупка Activision Blizzard будет финализирована весной 2023 года.

close 100% Call of Duty и World of Warcraft Activision Blizzard

Российская сделка года

В конце лета 2022 года VK Group и «Яндекс» объявили о сделке, в рамках которой VK стала собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости», в то время как «Яндекс» получил сервис доставки еды Delivery Club. Сделка была закрыта 12 сентября.

Уже 25 ноября «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Согласно заявлению компании, основная часть бизнеса нидерландской Yandex N.V. с учетом ряда зарубежных направлений может быть выделена в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс». Эксперты считают, что разделение поможет «Яндексу» справиться с рядом проблем, возникших из-за санкций.

5 декабря председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что покинул свой пост и перешел в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию, а 9 декабря уже приступил к работе в «Яндексе». Предполагается, что в будущем Алексей Кудрин может возглавить совет директоров нового холдинга, который объединит основные активы «Яндекса».

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Провал года

Вскоре после блокировки Instagram в России в марте 2022 года представившийся однокурсником Павла Дурова маркетолог Александр Зобов анонсировал появление отечественной альтернативы — «Россграм». Авторы похвастались посещаемостью своего сайта, которая превысила 400 тыс. пользователей. Однако на сайте в тот момент можно было лишь оставить заявку на предрегистрацию.

Концепт соцсети, показанный в ходе презентации, практически «один-в-один» повторял дизайн и суть Instagram, а Зобов обещал запустить веб-версию и приложения для Android и iOS уже 28 марта. Однако к этому времени пользователи получили лишь видео с демонстрацией «партнер-релиза» соцсети.

Затем разработчики стали делиться информацией о первых публичных пользователей «Россграма» — в акции принимали участие игрок КХЛ Никита Феоктистов, певец Александр Малинин и Ольга Бузова.

Вскоре авторы запустили функцию бронирования никнеймов от 10 до 50 тыс. руб. Также был запущен аукцион Premium-имен для бизнеса от 50 тыс. руб. Сколько на этой истории заработали авторы проекта — неизвестно.

В итоге даже под конец 2022 года о запуске «Россграма» ничего не слышно. Вместо отчетов о разработке на официальных страницах «Россграма» в Telegram и «ВКонтакте» можно найти видео с поздравлениями и словами поддержки соцсети от Никиты Джигурды и рассказы о присоединившихся к несуществующей соцсети блогерах.

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Скандал года

С лета и вплоть до конца 2022 года заводы Foxconn в Китае, где собирают iPhone, оставались в центре внимания из-за коронавирусных ограничений и бунтующих рабочих. Так, в июле, в самый разгар производственного цикла iPhone 14, в Шэньчжэне произошла вспышка COVID-19, из-за чего завод был вынужден закрыться на карантин. Работа самого предприятия при этом не прекращалась, и рабочие были вынуждены в течение недели жить на территории завода, чтобы избежать контактов с людьми вне производства.

Осенью аналогичная история произошла на заводе Foxconn в Чжэнчжоу. Однако, как стало известно журналистам, работники стали массово покидать предприятие из-за нечеловеческих условий труда и голода. Оказалось, что многим сотрудникам завода, которые остались взаперти, питания не давали, — его получали только те, кто работал на конвейере, в то время как остальные вынуждены были добывать еду самостоятельно.

Те, кто не убежал из Чжэнчжоу, долго терпеть лишения не стали — в итоге сотни рабочих главного завода Apple в Китае подрались с охранниками в попытке покинуть место работы. Известно, что ноябрьские протесты в Чжэнчжоу начались из-за невыплаты зарплаты и опасений распространения коронавируса в связи с запретом покидать территорию фабрики. В конце осени события стихли — представители Foxconn извинились перед протестующими и пообещали заплатить им денежную компенсацию в размере $1,4 тыс. за окончание беспорядков.

События привели к тому, что более 20 тыс. сотрудников покинули фабрику в Чжэнчжоу, а Apple понесла большие убытки в виде снижения производства в ноябре от 30 до 80%.

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Рекорд года

В ноябре популярный американский блогер Джеймс Стивен, известный также как MrBeast, обошел по количеству подписчиков предыдущего лидера PewDiePie и стал самым популярным блогером на видеохостинге YouTube.

Его канал был зарегистрирован 20 февраля 2012 года и к концу декабря 2022 года насчитывает более 119 млн подписчиков и около 20 млрд просмотров. Это абсолютный рекорд для блогера.

Стивен наиболее известен благодаря своим челленджам, в которых разыгрывает крупные суммы денег. Так, в 2021 году MrBeast снял «настоящую» «Игру в кальмара», вдохновившись одноименным сериалом от Netflix.