Мелочи, которые «убивают» ваш смартфон. Рекомендации для ухода за гаджетом

Многие владельцы смартфонов пренебрегают ежедневной чисткой устройства, и даже тот, кто иногда протирает экран своего гаджета, — не всегда делает это правильно. Пользователи также нередко забывают о чистке других элементов устройства. Как сделать это так чтобы не навредить гаджету, — в материале «Газеты.Ru».

Как протирать экран смартфона

Название олеофобного покрытия происходит от греческих слов «масло» и «боязнь». Такое покрытие отталкивает жир с пальцев и лица пользователя, который может оставаться на экране при использовании смартфона и телефонных разговорах. Олеофобное покрытие также облегчает протирку экрана и его использование: пальцы лучше скользят по экрану нового устройства и не оставляют следов.

Без олеофобного покрытия экран быстро станет жирным, а прокрутка ленты в социальных сетях станет не такой приятной — именно эти условия являются хорошим показателем изнашивания покрытия.

Этот полимерный слой так или иначе изнашивается с течением времени, однако неправильная очистка экрана может ускорить этот процесс.

Главный инженер «СберСервиса» Сергей Сидоренко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что для очистки экрана смартфона лучше использовать специальные влажные салфетки, а для финальной протирки ткань из микрофибры.

«Применение подобных салфеток позволит избежать повреждения экрана, но лучше изначально пользоваться защитными стеклами или пленками. Они не только уберегут экран смартфона от царапин, но и в случае падения примут удар на себя.

Нельзя использовать растворители или «чистый» спирт — это может плохо повлиять на заводскую защиту экрана, оставить следы и пятна.

Многие производители продают специальные средства и салфетки по уходу за гаджетами, однако, их стоимость может доходить до 2,5 тыс. руб.», — отметил эксперт.

Чтобы заводское олеофобное покрытие прослужило дольше, владелец сервисных центров AppleService Валентин Долгов также не рекомендует протирать смартфоны спиртосодержащими средствами.

«Агрессивная жидкость укорачивает срок службы заводского покрытия. Дополнительным негативным последствием от использования спиртосодержащих средств является размягчение влагостойкой защиты, в следствии чего телефон теряет свою герметичность», — поделился эксперт.

Долгов отметил, что в случае потери экраном олеофобных качеств его можно восстановить практически в любом сервисном центре. Для этого существует услуга по нанесению нового защитного покрытия. Такая услуга предлагается по цене не более 1 тыс. руб., и займет пару минут.

Как чистить разъем для зарядки

USB-порты постоянно засоряются пылью, ворсинками и другими видами грязи, которые могут повредить смартфон или снизить скорость зарядки, поэтому стоит регулярно чистить разъемы. Мелкий мусор может помешать проводу полноценно контактировать с портом. Верным признаком забитого грязью разъема или повреждений внутри порта является хруст при вставке кабеля в смартфон.

«Чаще всего при ношении телефона в кармане USB-порт забивается катышками и пылью. Самый эффективный способ очистки — это зубочистка, либо специальный баллон с сжатым воздухом. С его помощью можно безопасно продуть разъем без применения механического воздействия, но, если просто так удалить грязь не удается, имеет смысл совместить зубочистку и воздух», — считает Сидоренко.

Он рекомендует не использовать металлические предметы, так как они могу нанести механические повреждения или закоротить контакты внутри разъема.

Однако Долгов уверен, что для чистки разъемов Micro USB, Lightning или Type-C стоит обратиться к профессиональному мастеру, чтобы сохранить целостность разъема и работоспособность устройства.

«Разъемы зарядки несмотря на внешнюю простоту устроены сложнее, чем думает рядовой пользователь смартфона. Для чистки или ремонта разъема необходимо использовать микроскоп и специальные инструменты. Любое неквалифицированное вмешательство может повлечь за собой повреждение USB-порта и последующий дорогостоящий ремонт: чем дороже смартфон, тем дороже ремонт системного разъема. Например, ремонт бюджетных моделей обойдется от 1,5 тыс. руб., а дорогих моделей — от 5 тыс. руб.», — отметил Долгов.

Как прочистить динамики

Периодическая чистка динамиков смартфонов необходима, даже если пользователь не испытывает каких-либо проблем с качеством звука, так как со временем грязь забивается глубже, и чистка становится сложнее.

«Если со временем пользователь стал хуже слышать собеседника, то ему следует внимательно присмотреться к сетке слухового динамика — возможно она засорена. Чтобы самостоятельно почистить динамик, потребуется зубная щетка, немного средства «Flux Off» и баллон со сжатым воздухом, который можно приобрести в любом радиотехническом магазине. Наносим немного средства на зубную щетку и защищаем сетку динамика. Затем продуваем сетку», — советует Долгов.

Сидоренко в свою очередь дополнил, что при чистке сетки разговорного динамика можно использовать спирт или спиртовые салфетки, которые могут выступать в качестве растворителя грязи.

«Важно, чтобы жидкость не попала внутрь, а лишь растворила грязь на поверхности защитной сетки. Можно использовать смоченную ушную палочку для нанесения спирта и ни в коем случае не допустить попадания спирта в динамик. После того как грязь размягчится, ее можно убрать жесткой щетиной, например, зубной щеткой», — поделился Сидоренко.

В продаже встречается большое количество устройств для чистки смартфонов, состоящих из различных тонких щеток и палочек подобных зубочисткам. Сидоренко отметил, что они выполнены из пластика и поэтому не наносят каких-либо повреждений гаджетам. Он также рекомендует использовать специальные антистатические ESD щетки — благодаря своим свойствам такие инструменты позволят сохранить электронную часть смартфона в безопасности.