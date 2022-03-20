На руках 30 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги

В связи с ростом курса доллара, уходом крупных компаний и проблем с логистикой на рынке России осталось не так уж много производителей, готовых предоставить смартфоны по доступным ценам — вчерашние «бюджетки» сегодня стоят как субфлагманы. Что выбрать, если на руках 30 тыс. руб. — в материале «Газеты.Ru».

Комплект

Redmi Note 11 — новейшая модель одного из самых популярных суббрендов китайской Xiaomi. В белой коробочке помимо смартфона можно обнаружить зарядное устройство на 33 Вт, провод Type-C на классический Type-А, документацию и ключ для извлечения сим-лотка.

В коробке с Realme 9 Pro, которая внешне ничем не отличается от той, что мы видели ранее в обзоре Realme 9 Pro+, комплектация та же, как у Note 11. Даже мощность зарядного блока — те же 33 Вт.

Те же комплектующие и у Poco M4 Pro. Но силиконовый чехол, который кладут в коробку со смартфоном, способен удивить выделенной заглушкой для USB-порта. Учитывая, что смартфон защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP53, такая защита лишней не будет. Аналогичная сертификация есть и у Redmi Note 11, а вот Realme не заявляла о какой-либо защите.

close 100% Redmi Note 11 Xiaomi

Дизайн

Внешне Redmi Note 11 и Poco M4 Pro очень похожи. Единственное отличие между двумя сводными братьями заключается в оформлении блока камер, точнее блока вокруг камер. В Poco M4 Pro бренд решил выделить эту часть большим выступающим прямоугольником. Выглядит своебразно. Кто-то выделит это как полезную особенность — смартфон чуть более устойчиво лежит на столе. Кому-то же это покажется перебором — монструозный блок и надпись Poco выглядят несуразно.

В то же время Realme 9 Pro внешне ничем не отличается от 9 Pro+, GT Neo2 и нескольких других моделей компании — никакой оригинальности. Консерватизм в плане дизайна в Realme 9 Pro+ был простителен за счет использования стекла и меняющей цвет задней спинки. В этой же модели, 9 Pro, крышка и рамка пластиковые. К тому же, это глянцевый пластик, который быстрее собирает отпечатки пальцев. Однако стоит отметить, что в черном цвете отпечатки практически незаметны.

Realme 9 Pro в голубом и зеленом цветах вряд ли понравится консерваторам — из-за «звездной пыли» на задней крышке, то есть блесток.

Любителям скромного и выдержанного дизайна стоит присмотреться к Redmi Note 11 — в черном цвете смартфон выглядит просто и не так вызывающе, как Poco M4 Pro с монструозным прямоугольником на спинке или Realme 9 Pro с блестками.

close 100% Poco M4 Pro Xiaomi

Экран

Redmi Note 11 и Poco M4 Pro получили идентичные дисплеи — 6,43-дюймовые AMOLED-панели с частотой обновления изображения 90 Гц. Несмотря на то, что это среднебюджетные модели, экраны у них вполне хорошие, яркие и насыщенные.

Разница особенно заметна при сравнении с Realme 9 Pro, дисплей которого выполнен по технологии IPS.

В Realme больше экран — тут он на 6,6 дюймов и поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Приятно, что в настройках доступен автовыбор режима, в то время как у смартфонов Xiaomi выбор стоит исключительно между 60 или 90 Гц.

Но AMOLED-матрицы Redmi и Poco все же сейчас более актуальны за счет более высокой яркости и насыщенности картинки. Они не лишены недостатков, но положительных сторон больше.

close 100% Realme 9 Pro Realme

Оболочка

В связи с тем, что Poco и Redmi — это дочерние бренды Xiaomi, смартфоны работают под фирменной оболочкой MIUI. Стоит отметить, что в M4 Pro она немного изменена и дополнена рабочим столом от Poco. Это очень удобная и широко настраиваемая система. Но ее главный недостаток заключается в не всегда успешной оптимизации.

Являясь владельцем флагманского Xiaomi, и зная как иногда может «лагать» оболочка смартфонов компании, корреспондент «Газеты.Ru» был приятно удивлен тому, как новая MIUI 13 на базе Android 12 работает на недорогих Poco M4 Pro и Redmi Note 11. За время тестирования оба смартфона «шустро» работали в системе без каких-либо видимых подтормаживаний. Лишь однажды Redmi Note 11 «завис» — при выходе из игры остался ее звук несмотря на то, что приложение было полностью закрыто. Не спасла выгрузка оперативной памяти.

Это немного, но подпортило приятный опыт использования MIUI.

Но с Realme UI дела обстоят иначе. Это простая и понятная оболочка, которая еще ни разу не подводила и не зависала ни на бюджетках, ни на флагманских устройствах — за что Realme 9 Pro на базе Android 12 с установленной поверх Realme UI 3.0 получает «лайк». Пользователям, не желающим ковыряться в настройках, чтобы смартфон работал без нареканий, стоит хотя бы попробовать проходить с каким-нибудь гаджетом от Realme. Эта система действительно очень стабильная и ни разу не подводила даже на сырых версиях прошивки.

Производительность

Redmi Note 11 получил новый восьмиядерный чипсет средне-начального уровня, выполненный по 6 нанометровому техпроцессу — Snapdragon 680, работающий в паре с графическим чипом Adreno 610. Это вполне производительный процессор, который справляется с большинством поставленных задач, в том числе и с нетребовательными играми. Однако оперативной памяти в базовой модификации на 4 ГБ мало — это чувствуется при переходе из одного приложения в другое.

Poco M4 Pro в свою очередь предлагает немного устаревший чип Mediatek Helio G96 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 — это чипсет, выполненный по 12 нм техпроцессу. Можно прийти к выводу, что он уступает чипу из Redmi Note 11. Так оно и есть — при использовании смартфона это вряд ли заметно, но в играх и доступных чипу настройках графики чувствуются ограничения в сравнении с «братьями» по бюджету.

close 100% Redmi Note 11 Xiaomi

Realme 9 Pro оснащен чипом на голову выше, чем представленные в обзоре смартфоны от Xiaomi. Это Snapdragon 695, который, к слову, установлен в старшей модели серии Redmi Note 11 — 11 Pro 5G. В этой тройке данный чип — явный лидер, так как все приложения «летают», а игры запускаются без видимых проблем.

В бенчмарке Geekbench 5 Redmi Note 11 собрал 356 и 953 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, в то время как Poco M4 Pro — 508 и 1829 соответственно.

Это выглядит странно, так как на практике Redmi Note 11 работал немного быстрее и в играх показывал результат лучше, чем Poco. Возможная причина кроется в сыром железе, но это еще предстоит выяснить.

Realme 9 Pro получил 694 и 2034 баллов, чем подтвердил звание лидера в тройке.

Так, в Call of Duty: Mobile лучший результат показал именно Realme 9 Pro, ровно как и в Genshin Impact, позволяя выбрать максимальные настройки графики — при этом в первой игре смартфон «летал», а во второй лишь изредка «задумывался». Poco M4 Pro мало того, что сбрасывал яркость, так и показал себя хуже всех — например, в Call of Duty смартфону доступны лишь средне-низкие настройки графики и 30 fps, в то время как Redmi Note 11 позволяет выбрать высокую графику. Но для плавных сессий в требовательных играх, таких как Genshin Impact, они не подходят — даже на минимальных настройках играть некомфортно.

Камеры

Redmi Note 11 предлагает набор из четырех камер — основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп, макромодуль на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп — последние два довольно бесполезны и вряд ли ими кто-то будет пользоваться. А если даже и решит снять маркоснимок, то будет расстроен качеством. Фронтальная камера представлена сенсором на 13 Мп.

На огромной площадке Poco M4 Pro разместились три камеры — основная на 64 Мп, «сверхширик» на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Селфи-камера получила сенсор на 16 Мп.

close 100% Кадры, снятые на Redmi Note 11, Poco M4 Pro и Realme 9 Pro (слева направо) «Газета.Ru»

Realme 9 Pro получил похожий с Poco M4 набор камер — единственное отличие заключается лишь в том, фронтальная камера на те же 16 Мп имеет чуть другие характеристики.

Сразу отметим минусы — ни один из представленных смартфонов не умеет писать видео в 4K-разрешении или даже FullHD при 60 кадрах в секунду. Все что им доступно — 720p (HD) и 1080p (FullHD) при 30 fps. Стоит отметить, что Realme 9 Pro способен снимать видео HD-60fps, но это вряд ли можно назвать преимуществом.

close 100% Дом снят на Redmi Note 11, Poco M4 Pro и Realme 9 Pro (слева направо) «Газета.Ru»

По части видео ни один из смартфонов не может претендовать на звание «камера для видеоблога». Для съемок детского утренника или каких-то кадров более чем достаточно, но рассчитывать на что-то большее не стоит, особенно потому, что более или менее нормальная стабилизация тут только у Realme и Poco.

На Redmi Note 11 лучше снимать только статичное видео без каких-либо движений ввиду отсутствия электронной и уж тем более оптической стабилизации — видео снятое от руки и на ходу получается очень дерганным.

По качеству фотосъемки стоит отметить, что на ультраширокоугольных модулях практически всегда картинка получается пересвеченной, если не «ткнуть» в самый светлый участок перед съемкой.

close 100% Дом снят на Redmi Note 11, Poco M4 Pro и Realme 9 Pro (слева направо) «Газета.Ru»

А вот со стандартным модулем все не так просто. Например, у Redmi Note 11 темные участки получаются еще темнее, что в целом придает картинке некой контрастности. Но снимки все равно далеки от идеала. Poco M4 Pro и Realme 9 Pro во многом снимают одинаково здорово, просто у каждого свои алгоритмы обработки фотографий, из-за чего цвета получаются кардинально разными. Тут уже каждый решит для себя, какой стиль ему нравится больше. По качеству и детализации смартфоны играют на равных.

В режиме ночной съемки хуже всех себя проявил Redmi Note 11 — он добавляет больше цифрового шума. Realme 9 Pro был посередине, сделав снимок менее насыщенным, а у Poco M4 Pro из этой троицы ночной снимок получился лучше всех, и он единственный правильно передал цвет снега. Но все же ни один из смартфонов не справился даже на слабую четверку — если присмотреться, то верхние ветки деревьев превратились в «кашу» и вне центральной части снимков все детали кадра утеряны.

close 100% Детская площадка, снятая на Redmi Note 11, Poco M4 Pro и Realme 9 Pro (слева направо) «Газета.Ru»

Особенности

Все три смартфона имеют NFC-модули, благодаря чему к ним можно привязать банковскую карту (с учетом последних ограничений, не каждую) и бесконтактно оплачивать покупки в магазинах. Также три модели могут похвастаться наличием аудиоджека, если это кому-то важно. В Redmi и Poco наушники можно вставить в отверстие, размещенное на верхнем торце, а инженеры Realme разместили аудиовыход снизу.

Также Redmi и Poco могут предложить стереозвучание. Оно и не полное — то есть вместо второго динамика роль мультимедийного выполняет разговорный. Разница в качестве при сравнении с основной колонкой есть, но это все равно лучше, чем моно, который предлагает Realme 9 Pro.

Если присматривать смартфон для прослушивания музыки по беспроводным наушникам, то стоит присмотреться к Realme Pro 9 — он единственный из сравниваемой тройки поддерживает аудиокодек aptx HD. Так, если наушники будут совместимы с этим кодеком, то качество звука будет заметно выше на нем. Также стоит отметить, что у Realme стоит Bluetooth 5.1, в то время как у конкурентов — 5.0.

close 100% Poco M4 Pro Xiaomi

Аккумулятор

По части батареи и скорости зарядки Redmi, Poco и Realme предлагают одно и то же — аккумулятор на 5000 мАч и скорость зарядки на 33 Вт с соответствующими зарядными устройствами в комплекте. Все сравниваемые смартфоны заряжаются около часа, но разряжаются уже с разной скоростью.

Так, при просмотре часового видео на YouTube при максимальной яркости дисплея от Wi-Fi Redmi, Poco и Realme теряют 8, 9 и 10 процентов соответственно. При получасе игры в Genshin Impact расход аккумулятора составит 12, 13 и 15 процентов на Redmi, Poco и Realme. Таким образом смартфоны спокойно проживут весь день при умеренной нагрузке, при интенсивной Realme и Poco хватит на 9 часов, а Redmi проживет на час больше.

close 100% Realme 9 Pro Realme

Вывод

Для начала разберем стоимость устройств. Redmi Note 11 — последняя новинка бренда и сейчас он предлагается по скидке за 22 тыс. руб. за версию 4/64 ГБ ОЗУ и ПЗУ. В реальности и оперативной и постоянной памяти будет мало, даже если дополнить ее картой памяти. Если же смотреть на версию 4/128 ГБ за 28 тыс. руб., то «оперативки» все равно будет мало, а цена уже приближается к другим, более интересным моделям.

Poco M4 Pro доступен для покупки по цене 25 тыс. руб. за модификацию 6/128 ГБ. Вполне приемлемая цена, но считать смартфон подходящим на все случаи жизни нельзя — его подводит недостаточная производительность, хоть и в текущих реалиях его цена смотрится весьма привлекательной.

Realme 9 Pro в свою очередь предлагается за 31 тыс. руб. в модификации 8/128 ГБ — оперативной памяти более чем достаточно, а постоянную память можно расширить за счет карточки MicroSD. Это производительный смартфон с неплохой камерой, доплатить не так жалко.

Но если нужен смартфон с еще большей производительностью и камерой флагманского уровня, стоит присмотреться к Realme 9 Pro+, который ранее был на обзоре «Газеты.Ru». Сейчас он предлагается по цене от 35,5 тыс. руб. Если есть возможность, лучше найти эту сумму, чем считаться с компромиссами Redmi Note 11, Poco M4 Pro или Realme 9 Pro.