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Технологии

Забудьте о режиме «инкогнито» в браузере. Объясняем, почему он бесполезен

Специалист Галов назвал веские причины отказаться от режима «инкогнито»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
Режим «инкогнито» в браузерах не поможет скрыться от мошенников и хакеров — он дает пользователю минимум приватности. И его использование может быть небезопасным, особенно в публичных местах. О том, почему стоит отказаться от «инкогнито» и найти более надежные средства защиты, — в материале «Газеты.Ru».

Минимум приватности

Режим «инкогнито» в браузерах не так безопасен, как полагают многие пользователи, и есть веские причины отказаться от него. Эта функция не является синонимом абсолютной приватности, уверен эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Он рассказал «Газете.Ru», что нахождение в «инкогнито» не означает защиты от хакеров и вирусов.

«Важно понимать, что если устройство уже заражено, например, шпионским ПО, то режим «инкогнито» не обезопасит пользователя от кражи данных», — предупредил специалист.

Галов также уточнил, что у режима «инкогнито» крайне ограниченные возможности по сохранению приватности пользователя. В таком режиме браузер лишь не сохраняет историю посещения веб-сайтов, cookie, историю загрузок и данные авторизации. По его мнению, «инкогнито» подходит только с точки зрения использования одного и того же устройства несколькими людьми.

«Например, если человек захочет воспользоваться общедоступным компьютером, чтобы зайти на почту или в аккаунт в социальной сети: в лобби отеля или в игровом клубе», — пояснил эксперт.

Он добавил, что после завершения работы рекомендуется в любом случае проверять, действительно ли данные пользователя не сохранились на устройстве.

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов рассказал «Газете.Ru», что на рабочем месте режим «инкогнито» защитит только от любопытных коллег, если они попытаются войти в незаблокированный компьютер.

«При использовании корпоративной, общественной или грамотно администрируемой домашней сети информация о посещенных адресах и даже заполняемые поля могут быть сохранены — и затем отслежены», — пояснил он.

Открыт для хакеров

Галов из «Лаборатории Касперского» рассказал, что режим «инкогнито» не поможет от целого ряда киберугроз, в том числе тех, которые угрожают приватности человека.

«Эта технология не защитит от вредоносного ПО, в том числе от кейлоггеров, которые умеют перехватывать нажатия клавиш на клавиатуре, или продвинутого шпионского ПО, а также от сталкерских программ», — констатировал он.

Эксперт добавил, что «инкогнито» не является и панацеей от фишинга или онлайн-мошенничества. Например, хакеры все так же смогут присылать вредоносные ссылки в электронных письмах. Режим не блокирует и фальшивые сайты для перевода денег мошенникам под различными предлогами.

Руководитель отдела продвижения продуктов «Код Безопасности» Павел Коростелев сообщил «Газете.Ru», что использование режима «инкогнито» может подпортить и пользовательский опыт — некоторые возможности сайтов будут работать некорректно.

По словам Галова, когда речь заходит о приватности и защите от киберугроз, часто также вспоминают VPN, который зашифровывает передачу данных. Однако сотрудник «Лаборатории Касперского» считает, что к выбору VPN-сервиса нужно подходить ответственно и предварительно изучить варианты.

«Предпочтение лучше отдавать коммерческим сервисам от известных разработчиков: с ними личные данные пользователя с большей вероятностью будут в безопасности», — заключил специалист.

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