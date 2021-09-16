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Технологии

Купить или украсть. Как Apple заимствовала технологии у конкурентов

Apple скопировала клавиатуру для умных часов, удалив оригинал из App Store

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Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7

Apple
Apple удалила из App Store клавиатуру FlickType для своих умных часов, чтобы впоследствии добавить в Apple Watch аналогичную функцию, но уже от себя. Разработчик FlickType заметил подозрительное сходство в разработках и обратился в суд, обвинив Apple в краже. Это не первый случай, когда купертиновцы были замечены в заимствовании или даже выкупе чужих технологий.

Клавиатура на Apple Watch

Apple на осенней презентации показала новые Apple Watch. В выступлении упомянули и о новой полноценной программной клавиатуре для умных часов. Месяцем ранее практически идентичная клавиатура под названием FlickType была удалена из App Store.

Разработчик FlickType Коста Элефтериу заявил, что еще до блокировки его сервиса Apple отклоняла обновления для приложения, мотивируя это требованием полного доступа к системе со стороны FlickType. При этом Элефтериу заверил, что никаких разрешений его программа не требует.

Элефтериу считает, что Apple просто украла идею его продукта. Разработчик подал на компанию в суд.

Маячок AirTag

В мае 2020 года производитель поисковых bluetooth-маячков Tile пожаловался в Европейскую комиссию. Компания заявила, что Apple мешает использованию Tile владельцами iPhone. По их мнению, это связано с разработкой аналога — маячков AirTag от самой Apple.

«Яблочники» запретили аксессуарам от Tile использовать технологию Ultra WideBand (альтернатива Bluetooth с более широким радиусом и высокой скоростью работы).

Представители Tile опасались, что их приложение могут удалить из AppStore. В Apple посчитали приложение «Локатор», которое позволяет видеть маячки AirTag на карте, более доступным для пользователей. Его не надо самостоятельно устанавливать — оно является одним из системных и активируется еще на стадии настройки мобильной операционной системы, что ставит AirTag в более выгодное положение, чем трекеры от Tile.

AirTag начали выпускать с апреля 2021 года. Устройство действительно во многих функциях полностью повторяет конкурента, создавшего продукт раньше. Приложение Tile пока все еще доступно в AppStore.

Интерфейс Macintosh

Apple первой представила компьютер с привычным графическим интерфейсом из окон, меню и иконок. В 1970-х компания Xerox имела исследовательский центр PARC для разработки перспективных концептов. В 1973 его работники создали компьютер Alto, который управлялся мышью, имел окна и меню.

Стиву Джобсу продемонстрировали возможности Alto, а уже через несколько лет Apple выпустила Macintosh с похожей концепцией.

Однако решения двух компаний все же несколько отличались. Apple изобрела хоть и похожую, но собственную архитектуру. При этом Macintosh стоил в разы меньше Alto. В результате лишь компьютер Apple вышел в широкую продажу.

За демонстрацию Alto компания Xerox получила компенсацию акциями Apple. Когда компания вышла на биржу, они стали стоить $17 млн.

Функция Sidecar

С помощью функции Sidecar iPad под одним Apple ID с компьютером Mac можно превратить в дополнительный монитор. Фича доступна как при подключении кабелем, так и без проводов.

Функция Sidecar также позволила дублировать на iPad происходящее на экране ПК, что удобно для совместного просмотра контента.

В связи с выходом функции Sidecar стали бесполезны приложения Duet Display и Luna Display, которые по сути делали то же самое и были популярны у пользователей.

Тем не менее некоторые поклонники этих программ продолжают использовать именно их из-за привычки и считают, что нет смысла переходить на официальный вариант.

Распознавание прикосновений

Дисплеи, которые распознавали прикосновения нескольких пальцев, разработали в американской компании Fingerworks. Там же была создана особая клавиатура TouchStream и панель iGesture, которые предназначались для людей с ограниченными возможностями.

Бывший глава компании Джефф Уайт в интервью вспоминал, что к разработкам Fingerworks проявляли интерес не только Apple, но и IBM, Microsoft, NEC.

Сначала купертиновцы применили технологию для трекпада на Mac, закупая у Fingerworks лицензии на технологии. Но вскоре в Apple поняли, что «это то, что нужно для iPhone».

В 2005 году Apple просто купила Fingerworks, весь процесс занял около восьми месяцев. Когда в 2007 году был выпущен первый iPhone, его сенсорный экран вобрал в себя все наработки поглощенной компании.

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