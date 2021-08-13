5G-сети в России оказались неполноценными

Нынешние 5G-сети, которые уже развернуты в некоторых точках мира, не предоставляют пользователям обещанный стандарт конфиденциальности. На текущий момент сети нового поколения базируются на архитектуре 4G, что не устраняет существующие уязвимости и бреши. Такая проблема наблюдается и в России, подтверждают операторы.

Невыполненные обещания

На текущий момент сети 5G, которые разворачивают мировые операторы сотовой связи, не поддерживают обещанные стандарты, сообщает Wired.

По данным портала, чтобы быстро вывести 5G в массы, большинство операторов по всему миру временно развернули сети нового поколения на инфраструктуре 4G.

Благодаря этому пользователь получает обещанную высокую скорость передачи данных, однако безопасность остается на уровне сетей четвертого поколения со всеми слабым местами, которые и должна была устранить 5G.

«Это ложное чувство безопасности. В настоящее время многие сети 5G, развернутые по всему миру, на самом деле не имеют механизмов защиты, разработанных в их рамках. Вы получаете высокоскоростное соединение, но уровень безопасности у вас по-прежнему остается как в 4G», — рассказал порталу научный сотрудник норвежской аналитической компании SINTEF Digital Равишанкар Боргаонкар.

Боргаонкар и его коллега старший научный сотрудник Берлинского технического университета Альтаф Шайк обнаружили, что основные операторы в Норвегии и Германии все еще выпускают 5G в неавтономной архитектуре. В США ситуация немногим лучше. Так, компания T-Mobile продвинулась дальше всех в разработке собственной архитектуры под 5G и начала ее массовое развертывание в августе 2020 года. Другие два оператора Verizon и AT&T пока в начале пути и только работают над запуском высокоскоростной 5G.

Безопасность — одно из самых важных преимуществ 5G. Так, сети нового поколения должны были блокировать слежку при помощи IMSI [International Mobile Subscriber Identity — международный идентификатор мобильного абонента]. Этот способ предполагает наличие специального устройства, которое имитируют сигнал вышек сотовой связи, чтобы обмануть телефоны в районе покрытия.

Смартфон в этом случае передаст данные о своем местоположении и идентификатор на устройство, что даст его владельцу возможность отслеживать и прослушивать смартфон.

Однако это не единственная уязвимость, которой подвержены современные 5G-сети. Если смартфон использует неавтономную инфраструктуру для сетей пятого поколения, то злоумышленники могут организовать атаку таким образом, чтобы заставить устройство переключиться на более старый стандарт связи, например, 3G, и сделать его еще более уязвимым. Если бы 5G сейчас был развернут так, как задумывался изначально, такая атака была бы невозможна.

Вопрос доступности важнее

5G действительно имеет ряд преимуществ в механизмах безопасности, рассказал «Газете.Ru» глава управления отраслевой безопасности GSMA Джон Франс.

«Это и более надежные методы шифрования, сервисная архитектура, где компоненты аутентифицируют друг друга одновременно, эластичная безопасность, которая может смешивать сотовую и не сотовую среду посредством аутентификации, шифрование идентификаторов конечной точки, а также улучшение сигнализации посредством TLS-протокола защиты транспортного уровня», — объяснил Франс.

По его словам, сеть 5G действительно работает с опорной сетью 4G в неавтономной архитектуре.

На вопрос о том, подвержена ли сеть 5G с неавтономной архитектурой перехвату по IMSI, эксперт ответил, что механизмы безопасности 5G позволят улучшить надежность в этой области посредством шифрования IMSI. Однако этот функционал станет доступен только с внедрением опорной сети 5G, что запланировано многими операторами.

«Именно в опорной сети реализовано большинство передовых механизмов безопасности 5G, соответственно, при использовании неавтономной архитектуры применяются существующие механизмы безопасности LTE (4G). В автономной архитектуре используются как сеть радиодоступа, так и опорная сеть 5G, что позволяет в полной мере реализовать архитектурные компоненты безопасности», — пояснил эксперт.

В большинстве запущенных сегодня сетей 5G по всему миру реализована неавтономная архитектура, подтвердили в пресс-службе «Билайн». Это ограничивает возможности реализации всех преимуществ нового поколения связи, особенно в части минимизации задержек и увеличения надежности передачи данных.

«Для полноценного развития 5G вопрос доступности частотного ресурса даже важнее особенностей архитектуры сети», — отметили в пресс-службе компании.

«Без частот 3,4-3,8 ГГц широкое использование 5G будет невозможно. Надеемся, что к моменту выдачи лицензий на 5G и запуска масштабных коммерческих сетей в РФ наши абоненты смогут использовать весь потенциал 5G с самого начала предоставления услуг на базе этого стандарта», — сообщил представитель компании.

Он добавил, что первые полнофункциональные 5G-сети, построенные по архитектуре автономной сети, появляются в наиболее технологически развитых странах, например, в США и Китае. В России 5G пока работает только в рамках небольших пилотных зон, где тестируются разные сценарии использования и архитектуры построения сетей.

В пресс-службе «МегаФон» отметили, что сейчас в России еще нет коммерческого использования 5G, операторы только тестируют возможности сети и ожидают решений по запуску нового стандарта в массовое пользование.

«При этом необходимость в новом стандарте связи уже назрела: в России, как и во всем мире, активно растет потребление мобильного интернет-трафика, поэтому сети 4G подходят к пределу пропускной способности», — сообщил представитель мобильного оператора.

В МТС и Tele2 от комментариев отказались.