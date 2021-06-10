От Второй мировой до войны США с Россией: как развивалась серия игр Battlefield

128 бойцов

Компания EA анонсировала следующую часть серии шутеров Battlefield — с заголовком Battlefield 2042, которая выйдет 22 октября 2021 года на всех игровых платформах, сообщает портал The Verge.

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В первом трейлере игры показана война будущего. Как заявляет EA, по сюжету мир находится на пороге краха из-за нехватки ресурсов. На фоне кризиса США и Россия начинают тотальную войну. Игрок будет выступать за наемников No-Pat, которые могут присоединиться к обеим сторонам, сражаясь не за флаг, а за будущее людей в новом мире.

Геймер может выбрать себе одного из десяти специалистов, которые заменят собой классы. Пока известно только о четырех из них: штурмовике, медике, инженере и разведчике.

Стоит отметить, что на этот раз EA решили отойти от привычного однопользовательского режима и сюжетной кампании, сделав упор на мультиплеер.

Разработчики обещают три режима игры.

Первый — «Тотальная война», которая представляет собой переименованный режим «Захват», где игрок должен добраться до вражеского флага и защищать его до конца матча. Всего в игре могут участвовать до 128 игроков. Второй — «Опасная зона», о которой известно пока только то, что в этом режиме придется тесно взаимодействовать с другими игроками и применять тактические умения. О последнем режиме ничего не сообщается, кроме того, что он должен порадовать ветеранов серии. Представят его 22 июля на EA Play.

Для ПК Battlefield 2042 можно будет приобрести за 3499 рублей. EA обещает, что Battlefield 2042 будет представлять собой сервисную игру с сезонными обновлениями, которые будут как бесплатными, так и платными.

Battlefield сквозь года

Свою историю серия начала еще в 2002 году, и уже тогда первая часть Battlefield 1942 от шведских разработчиков Dice стала королевой сетевых шутеров.

Действия игры разворачивались на полях сражений Второй мировой войны, и на одной карте могло встретится до 64 игроков. При этом игра первой сменила направление вектора с собственных успехов игрока на командные. Тогда же появились и классы персонажей, и обилие военной техники, которой можно было управлять, и различные режимы игры, в том числе «Захват».

Первая часть серии была необычайно популярна среди игроков и задала направление для разработчиков — развивать свежую франшизу.

Спустя два года вышла вторая часть, Battlefield Vietnam, естественно, о войне во Вьетнаме. Игра не претерпела кардинальных изменения по сравнению с оригиналом. Изменения коснулись лишь графики, оружия и классов.

2005 год подарил игрокам Battlefield 2, которая стала культовой в геймерской среде, так как, по мнению игроков, обладала богатым ассортиментом тактических возможностей.

К сетевому режиму добавили одиночный и командирский. Последний отличался тем, что один из игроков получал доступ к тактической карте местности и мог руководить всей операцией.

В том же году году Dice опробовали себя на поприще разработки консольных игр и выпустили на PlayStation 2 Battlefield 2: Modern Combat. Версия для Xbox 360 вышла на год позже.

Впервые в истории серии в игре появилась полноценная одиночная кампания, рассказывающая игрокам о конфликте между КНР и войсками НАТО.

В то же время на свет появилась Battlefield 2142, показывающая события далекого будущего. В ней появился новый режим «Титан», где нужно было полностью уничтожить вражескую базу, которая представляла собой корабль. При этом, сперва надо было пробить в нем брешь, а потом уже проникать внутрь.

Следующей игрой в серии стала Battlefield: Bad Company, которая отметилась реалистичной разрушаемостью и приличным сюжетом — историей о наемниках, попавших в центр вымышленного конфликта между США и Россией. Тогда же появился режим «Лихорадка», в котором игроки должны были защищать ящики с золотом от врагов, которые хотели их заминировать. Несмотря на все прелести игры, она так и не вышла на ПК, навсегда оставшись у любителей консолей.

В 2010 году вышла Bad Company 2, которая получила все лучшее от первой части. Так, сюжет остался, а разрушаемость повысилась, так что теперь игрок мог оставить всех и вся под завалами зданий. Кроме того, в игре появился реалистичный режим, который полностью скрывал весь интерфейс, не показывал убийцу игрока и по умолчанию снижал здоровье игрока.

Третья номерная часть серии вышла 2011 году и сразу заняла огромную долю на поприще сетевых боевиков, отобрав солидный кусок у Call of Duty.

Battlefield 3 поставили на новый движок, игра имела продвинутую технологию анимации и подключение к веб-порталу Battlelog. Кроме того, она содержала в себе полноценную одиночную кампанию и набор кооперативных миссий, выполнение которых давало доступ к эксклюзивному оружию в сетевой игре.

Сразу за третьей частью в 2013 году свет увидела Battlefield 4, которая в очередной раз совершила скачок в плане графики. Также в игре появилась функция Levolution, позволяющая взаимодействовать с ландшафтом в реальном времени — игрок мог как обрушивать небоскребы, так и лишать локацию электричества. Также в игру вернули командирский режим, который очень полюбился игрокам.

Спустя три года была выпущена Battlefield 1, созданная в сеттинге Первой мировой войны. Одиночный режим рассказывал игроку шесть историй обычных солдат. Сетевой же предлагал геймерам шесть режимов, среди которых был новый — «Военные голуби». В нем игроку было необходимо захватить голубя и удерживать его некоторое время, чтобы отправить донесение в штаб.

В 2018 году разработчики вновь обратились к теме Второй мировой войны в Battlefield V. Стоит отметить, что сразу после релиза игру начали критиковать за исторические неточности, нехватку контента и отсутствие серьезных изменений.