Принц Гарри подал в суд на британское СМИ

Принц Гарри подал иск о клевете против британской газеты The Mail on Sunday. Об этом сообщает Telegraph.

Адвокаты герцога Сассекского обратились в Верховный суд, указав в иске ответчиком Associated Newspapers Limited (ANL). Официальное обращение поступило днем 23 февраля, его подтвердил представитель принца Гарри. Холдинговая компания ANL выпускает издания The Daily Mail, The Mail On Sunday и MailOnline.

Причина обращения названа не была. Однако, по информации СМИ, издание The Mail on Sunday опубликовало ложную статью с информацией о зарплате охраны герцога Сассекского во время его пребывания на территории Великобритании. Принц Гарри ведет переговоры по поводу того, будет ли он и его семья находиться под защитой британской службы безопасности, кво время их пребывания в Соединенном Королевстве. В США охрану семьи принц оплачивает самостоятельно.

В конце прошлого года Меган Маркл выиграла судебную тяжбу из-за публикации письма, которое она написала своему отцу. Верховный суд постановил, что газета The Mail on Sunday нарушила неприкосновенность частной жизни герцогини Сассекской.

