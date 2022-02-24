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Принц Гарри подал в суд на британское СМИ

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POOL/Reuters

Принц Гарри подал иск о клевете против британской газеты The Mail on Sunday. Об этом сообщает Telegraph.

Адвокаты герцога Сассекского обратились в Верховный суд, указав в иске ответчиком Associated Newspapers Limited (ANL). Официальное обращение поступило днем 23 февраля, его подтвердил представитель принца Гарри. Холдинговая компания ANL выпускает издания The Daily Mail, The Mail On Sunday и MailOnline.

Причина обращения названа не была. Однако, по информации СМИ, издание The Mail on Sunday опубликовало ложную статью с информацией о зарплате охраны герцога Сассекского во время его пребывания на территории Великобритании. Принц Гарри ведет переговоры по поводу того, будет ли он и его семья находиться под защитой британской службы безопасности, кво время их пребывания в Соединенном Королевстве. В США охрану семьи принц оплачивает самостоятельно.

В конце прошлого года Меган Маркл выиграла судебную тяжбу из-за публикации письма, которое она написала своему отцу. Верховный суд постановил, что газета The Mail on Sunday нарушила неприкосновенность частной жизни герцогини Сассекской.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Елизавета II пошла на поправку после заражения коронавирусом.

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