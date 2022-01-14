В Дании отмечают «золотой юбилей» царствования Маргрете II — 50 лет на троне

Королева Дании Маргрете II отмечает пятидесятилетие своего правления. Об этом сообщает Copnhagen Post.

Маргрете II заняла королевский трон Дании 14 января 1972 после своего отца, короля Фредерика IX. Приход к власти нового монарха на следующий день был объявлен с балкона королевского дворца Амалиенборг премьер-министром страны Йенсом Отто Крагом. По уже сложившейся на тот момент традиции, церемония коронации не проводилось.

Тогда институту монархии доверяло менее половины жителей страны, а сама Маргрете смогла занять трон только благодаря изменению закона о престолонаследии, инициированного ее отцом. Тем не менее, за пять десятилетий королеве удалось расположить к себе датское общество.

«Секрет ее успеха в том, что она совершенно аполитична. Ей удалось стать королевой, объединившей датскую нацию во время больших перемен: глобализации, появления мультикультурного общества, экономических кризисов 1970-х, 1980-х и снова в 2008–2015 годах, а также пандемии», — сообщил историк Ларс Ховебакке Соренсен.

Издание отмечает, что основные хобби Маргрете II — это археология, искусство и мода.

Тем не менее, праздничные мероприятия переносятся на сентябрь в связи с плохой эпидемиологической обстановкой. В день пятидесятилетия правления королева просто поприсутствует на приуроченном к этому событию заседанию парламента, а также возложит венок на могилу своих родителей.