Сельдерей: чем он полезен и вреден, как его выбирать и что из него приготовить

Какой бывает сельдерей
Сельдерей — это растение семейства зонтичных, которое часто используется в кулинарии. В разных культурах принято есть либо стебли, либо листья, либо корни. Существует несколько различных видов и сортов сельдерея, каждый из которых обладает своими особенностями.
Сельдерей корневой. Этот вид сельдерея выращивают в основном ради корня, который хорошо подходит для приготовления супов, пюре и других блюд. Такой сельдерей обладает характерным сладковатым вкусом и может быть белого, кремового или фиолетового цвета.
Сельдерей стебельчатый. Это самый распространенный вид сельдерея, который мы обычно видим в магазинах. Его стебли и листья используются на кухне для добавления в салаты и супы и в качестве полезной закуски. У него хрустящая текстура и свежий аромат.
Сельдерей листовой. Такой вид сельдерея также известен как китайский или сельдерей утонченный. Его листья имеют более тонкий вкус и аромат, чем у стебельчатого сельдерея, и они часто используются в азиатской кухне для ароматизации блюд.
Исторически сельдерей был одним из первых культурных растений, который выращивали как для употребления в пищу, так и в качестве лекарства. В обоих качествах он был известен еще в Древнем Египте. В Древнем Риме сельдерей считался символом победы и афродизиаком. В Средние века сельдерей выращивали в монастырских садах и применяли для лечения различных заболеваний.
Калории и витамины в сельдерее
Сельдерей состоит преимущественно из воды — то есть, это низкокалорийный овощ, рассказала в беседе с «Газета.Ru» нутрициолог Наталья Петрова. По ее словам, на 100 грамм продукта приходится всего около 12 калорий.
Он также содержит приблизительно 3 грамма углеводов, 1 г белка и менее 0,2 г жиров. При невысокой калорийности сельдерей богат питательными веществами — витаминами и минералами.
Витамин К. Сельдерей — отличный источник витамина К, который необходим для синтеза протромбина и играет важную роль в процессе свертывания крови. Помимо этого, у витамина К есть противовоспалительные свойства и он полезен для сердца.
Витамин A. Этот витамин необходим для здоровья кожи и слизистых оболочек, а также укрепления иммунной системы. Благодаря содержанию бета-каротина (провитамина А) сельдерей может помочь в поддержании здоровья глаз и защите организма от действия свободных радикалов.
Витамин C. Сельдерей содержит витамин C, который является мощным антиоксидантом. Он помогает в защите клеток от повреждений и способствует усвоению железа из растительных источников пищи. Витамин C также играет важную роль в поддержании здоровой иммунной системы.
Фолиевая кислота (витамин В9). Этот витамин важен для правильного развития клеток и синтеза ДНК. Он особенно полезен для женщин во время беременности, потому что помогает предотвратить развитие некоторых дефектов плода.
Калий. Сельдерей является хорошим источником калия — минерала, который играет важную роль в регулировании давления крови. Калий помогает балансировать уровень жидкости и минералов в организме, что способствует поддержанию нормального кровяного давления. Этот минерал также важен для функционирования мышц и нервной системы. Регулярное употребление калия в пищу может помочь снизить риск развития гипертонии.
Магний. Сельдерей также содержит магний, который необходим для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы. Он участвует в регуляции сердечного ритма и уровня глюкозы в крови. Магний помогает улучшить сон, снизить стресс и усталость, а также может иметь противовоспалительное действие.
Польза сельдерея
Сельдерей помогает защищать сердечно-сосудистую систему и поддерживать ее в здоровом состоянии. Он способствует поддержанию баланса жидкости и минералов в организме и снижению артериального давления. Витамины, которые содержатся в сельдерее, не только способствуют свертыванию крови, но и укрепляют кости, что особенно важно для предотвращения остеопороза.
В сельдерее содержится ретинол, который поддерживает здоровье кожи, улучшает ее текстуру и замедляет появление морщин. Сок овоща можно использовать в качестве основы маски для лица: он помогает бороться с акне, воспалениями на коже и отеками.
Сельдерей богат диетическими волокнами и клетчаткой. В совокупности они участвуют в нормализации работы кишечника — предотвращают запоры и поддерживают здоровую микрофлору. Вдобавок благодаря низкой калорийности и наличию волокон, сельдерей помогает контролировать аппетит. Если включить в рацион этот овощ, то он позволит снизить чувство голода, а также поспособствует достижению и поддержанию здорового веса.
Флавоноиды и другие фитохимикаты в сельдерее имеют противовоспалительные свойства, потому овощ может помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития хронических заболеваний.
Интересно, что на некоторых мужчин сельдерей может действовать как афродизиак, он также помогает в профилактике простатита. Не менее полезен этот овощ и для женщин — он помогает справиться с нарушениями в менструальном цикле.
«Женщины в период менопаузы используют сельдерей как источник фитоэстрогенов (соединения, которые могут вызывать эстрогенный и антиэстрогенный эффект. — «Газета.Ru») за счет того, что в сельдерее находится такое вещество, как опиол. Это так называемое гормоноподобное вещество», — объяснила Петрова.
Вред сельдерея
Употребление в больших количествах сельдерея или его сока может увеличить чувствительность к солнечному свету у некоторых людей, что может привести к солнечным ожогам или раздражению кожи. Это связано с тем, что в сельдерее содержатся фотосенсибилизирующие растительные соединения, которые делают кожу восприимчивой к солнцу.
Сельдерей может неблагоприятно взаимодействовать с некоторыми медикаментами, особенно теми, которые влияют на свертываемость крови. Если вы принимаете такие препараты, вопрос совместимости лучше уточнить у врача.
Нутрициолог также предупредила, что сельдерей не рекомендуется людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом — язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.
Этот овощ содержит оксалаты (щавелевая кислота), — вещества, которые могут способствовать образованию камней в почках. Хотя это бывает редко, людям с подобными проблемами следует употреблять сельдерей с осторожностью или посоветоваться с врачом.
В зависимости от способа выращивания и хранения, сельдерей может содержать высокий уровень нитратов, которые могут быть вредными для здоровья. Особенно это плохо для детей и беременных женщин.
Кому нельзя есть сельдерй
В целом сельдерей — безопасный и питательный продукт, однако в некоторых случаях его употребление может быть нежелательным или даже вредным для здоровья. Перед внесением изменений в свой рацион питания или началом употребления новых продуктов стоит проконсультироваться с врачом.
Аллергия на сельдерей. Употребление сельдерея может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Они могут варьироваться от легкой кожной сыпи до более серьезных симптомов — отек горла или затрудненное дыхание.
Если у вас есть аллергия на сельдерей или другие продукты семейства зонтичных, следует избегать его употребления. По словам Петровой, аллергологи не советуют есть сельдерей тем, у кого аллергия на березу, поскольку возникает перекрестная реакция.
Индивидуальная чувствительность. Некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения, такие как вздутие живота или газообразование, после употребления сельдерея, особенно в больших количествах. Если у вас есть подобные реакции, возможно, вам стоит ограничить употребление этого овоща.
Беременность и грудное кормление. Сельдерей улучшает кровоснабжение в малом тазу — происходит приток крови к мышцам матки. Это может привести к преждевременным схваткам и родам. Он также не рекомендуется и кормящим, потому что в сельдерее находятся серные масла, которые придают специфический запах и вкус грудному молоку.
Как правильно выбрать сельдерей
Рекомендации по выбору сельдерея довольно стандартные — овощ должен быть в первую очередь свежим. Стебли должны быть твердыми, прямыми и крепкими, листья — не вялыми, а корень — твердым и немного влажным без признаков плесени или гнили.
У хорошего сельдерея должен быть свежий и приятный аромат. Неприятный запах говорит о том, что овощ начал портиться.
Рецепты с сельдереем
Крем-суп с сельдереем
Ингредиенты:
- четыре стебля сельдерея;
- одна луковица;
- две картофелины;
- два зубчика чеснока;
- четыре чашки овощного бульона;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте все овощи. В большой кастрюле соедините сельдерей, лук, картофель, чеснок и овощной бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Варите на медленном огне около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Немного остудите суп. Затем используйте блендер, чтобы размолоть овощи до получения гладкой текстуры.
- Приправьте суп солью и перцем по вкусу. Подавайте горячим, украсив свежими зелеными листьями сельдерея.
Салат из сельдерея с яблоками и орехами
Ингредиенты:
- четыре стебля сельдерея;
- два яблока;
- ½ чашки грецких орехов;
- сок половинки лимона;
- две столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте все ингредиенты. В большой миске смешайте сельдерей, яблоки и грецкие орехи.
- Добавьте сок лимона и оливковое масло, приправьте солью и перцем по вкусу.
- Тщательно перемешайте, подавайте блюдо немного охлажденным.
Сельдерейные лодочки с творожным сыром и зеленью
Ингредиенты:
- четыре стебля сельдерея;
- ½ упаковки творожного сыра;
- две столовые ложки мелко нарезанной зелени (петрушка, укроп, зеленый лук);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Очистите стебли сельдерея и разрежьте их на половинки вдоль.
- В миске смешайте творожный сыр с мелко нарезанной зеленью, добавьте соль и перец по вкусу.
- Наполните половинки стеблей сельдерея приготовленной смесью творожного сыра.
- Украсьте лодочки зеленью по желанию. Подавайте в зависимости от предпочтений сразу или охлажденными.