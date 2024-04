Сельдерей: чем он полезен и вреден, как его выбирать и что из него приготовить

Какой бывает сельдерей

Сельдерей — это растение семейства зонтичных, которое часто используется в кулинарии. В разных культурах принято есть либо стебли, либо листья, либо корни. Существует несколько различных видов и сортов сельдерея, каждый из которых обладает своими особенностями.

Сельдерей корневой. Этот вид сельдерея выращивают в основном ради корня, который хорошо подходит для приготовления супов, пюре и других блюд. Такой сельдерей обладает характерным сладковатым вкусом и может быть белого, кремового или фиолетового цвета.

Сельдерей стебельчатый. Это самый распространенный вид сельдерея, который мы обычно видим в магазинах. Его стебли и листья используются на кухне для добавления в салаты и супы и в качестве полезной закуски. У него хрустящая текстура и свежий аромат.

Сельдерей листовой. Такой вид сельдерея также известен как китайский или сельдерей утонченный. Его листья имеют более тонкий вкус и аромат, чем у стебельчатого сельдерея, и они часто используются в азиатской кухне для ароматизации блюд.

Исторически сельдерей был одним из первых культурных растений, который выращивали как для употребления в пищу, так и в качестве лекарства. В обоих качествах он был известен еще в Древнем Египте. В Древнем Риме сельдерей считался символом победы и афродизиаком. В Средние века сельдерей выращивали в монастырских садах и применяли для лечения различных заболеваний.

Калории и витамины в сельдерее

Сельдерей состоит преимущественно из воды — то есть, это низкокалорийный овощ, рассказала в беседе с «Газета.Ru» нутрициолог Наталья Петрова. По ее словам, на 100 грамм продукта приходится всего около 12 калорий .

Даже существует миф о том, что сельдерей является продуктом с отрицательной калорийностью: для того, чтобы переварить продукт, требуется энергии больше, чем в нем содержится. Это на самом деле не совсем так, подсчитать это практически невозможно. В любом случае, по предположениям ученых, уходит не более 30% от всей калорийности продукта на его переваривание. Наталья Петрова Нутрициолог

Он также содержит приблизительно 3 грамма углеводов, 1 г белка и менее 0,2 г жиров. При невысокой калорийности сельдерей богат питательными веществами — витаминами и минералами.

Витамин К. Сельдерей — отличный источник витамина К, который необходим для синтеза протромбина и играет важную роль в процессе свертывания крови. Помимо этого, у витамина К есть противовоспалительные свойства и он полезен для сердца.

Витамин A. Этот витамин необходим для здоровья кожи и слизистых оболочек, а также укрепления иммунной системы. Благодаря содержанию бета-каротина (провитамина А) сельдерей может помочь в поддержании здоровья глаз и защите организма от действия свободных радикалов.

Витамин C. Сельдерей содержит витамин C, который является мощным антиоксидантом. Он помогает в защите клеток от повреждений и способствует усвоению железа из растительных источников пищи. Витамин C также играет важную роль в поддержании здоровой иммунной системы.

Фолиевая кислота (витамин В9). Этот витамин важен для правильного развития клеток и синтеза ДНК. Он особенно полезен для женщин во время беременности, потому что помогает предотвратить развитие некоторых дефектов плода.

Калий. Сельдерей является хорошим источником калия — минерала, который играет важную роль в регулировании давления крови. Калий помогает балансировать уровень жидкости и минералов в организме, что способствует поддержанию нормального кровяного давления. Этот минерал также важен для функционирования мышц и нервной системы. Регулярное употребление калия в пищу может помочь снизить риск развития гипертонии.

Магний. Сельдерей также содержит магний, который необходим для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы. Он участвует в регуляции сердечного ритма и уровня глюкозы в крови. Магний помогает улучшить сон, снизить стресс и усталость, а также может иметь противовоспалительное действие.

Польза сельдерея

Сельдерей помогает защищать сердечно-сосудистую систему и поддерживать ее в здоровом состоянии. Он способствует поддержанию баланса жидкости и минералов в организме и снижению артериального давления. Витамины, которые содержатся в сельдерее, не только способствуют свертыванию крови, но и укрепляют кости, что особенно важно для предотвращения остеопороза.

В сельдерее содержится ретинол, который поддерживает здоровье кожи, улучшает ее текстуру и замедляет появление морщин. Сок овоща можно использовать в качестве основы маски для лица: он помогает бороться с акне, воспалениями на коже и отеками.

Сельдерей богат диетическими волокнами и клетчаткой. В совокупности они участвуют в нормализации работы кишечника — предотвращают запоры и поддерживают здоровую микрофлору. Вдобавок благодаря низкой калорийности и наличию волокон, сельдерей помогает контролировать аппетит. Если включить в рацион этот овощ, то он позволит снизить чувство голода, а также поспособствует достижению и поддержанию здорового веса.

Флавоноиды и другие фитохимикаты в сельдерее имеют противовоспалительные свойства, потому овощ может помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития хронических заболеваний.

Интересно, что на некоторых мужчин сельдерей может действовать как афродизиак, он также помогает в профилактике простатита. Не менее полезен этот овощ и для женщин — он помогает справиться с нарушениями в менструальном цикле.

«Женщины в период менопаузы используют сельдерей как источник фитоэстрогенов (соединения, которые могут вызывать эстрогенный и антиэстрогенный эффект. — «Газета.Ru») за счет того, что в сельдерее находится такое вещество, как опиол. Это так называемое гормоноподобное вещество», — объяснила Петрова.

Вред сельдерея

Употребление в больших количествах сельдерея или его сока может увеличить чувствительность к солнечному свету у некоторых людей, что может привести к солнечным ожогам или раздражению кожи. Это связано с тем, что в сельдерее содержатся фотосенсибилизирующие растительные соединения, которые делают кожу восприимчивой к солнцу.

Сельдерей может неблагоприятно взаимодействовать с некоторыми медикаментами, особенно теми, которые влияют на свертываемость крови. Если вы принимаете такие препараты, вопрос совместимости лучше уточнить у врача.

Нутрициолог также предупредила, что сельдерей не рекомендуется людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом — язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

Этот овощ содержит оксалаты (щавелевая кислота), — вещества, которые могут способствовать образованию камней в почках. Хотя это бывает редко, людям с подобными проблемами следует употреблять сельдерей с осторожностью или посоветоваться с врачом.

В зависимости от способа выращивания и хранения, сельдерей может содержать высокий уровень нитратов, которые могут быть вредными для здоровья. Особенно это плохо для детей и беременных женщин.

Кому нельзя есть сельдерй

В целом сельдерей — безопасный и питательный продукт, однако в некоторых случаях его употребление может быть нежелательным или даже вредным для здоровья. Перед внесением изменений в свой рацион питания или началом употребления новых продуктов стоит проконсультироваться с врачом.

Аллергия на сельдерей. Употребление сельдерея может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Они могут варьироваться от легкой кожной сыпи до более серьезных симптомов — отек горла или затрудненное дыхание.

Если у вас есть аллергия на сельдерей или другие продукты семейства зонтичных, следует избегать его употребления. По словам Петровой, аллергологи не советуют есть сельдерей тем, у кого аллергия на березу, поскольку возникает перекрестная реакция.

Индивидуальная чувствительность. Некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения, такие как вздутие живота или газообразование, после употребления сельдерея, особенно в больших количествах. Если у вас есть подобные реакции, возможно, вам стоит ограничить употребление этого овоща.

Беременность и грудное кормление. Сельдерей улучшает кровоснабжение в малом тазу — происходит приток крови к мышцам матки. Это может привести к преждевременным схваткам и родам. Он также не рекомендуется и кормящим, потому что в сельдерее находятся серные масла, которые придают специфический запах и вкус грудному молоку.

Как правильно выбрать сельдерей

Рекомендации по выбору сельдерея довольно стандартные — овощ должен быть в первую очередь свежим. Стебли должны быть твердыми, прямыми и крепкими, листья — не вялыми, а корень — твердым и немного влажным без признаков плесени или гнили.

У хорошего сельдерея должен быть свежий и приятный аромат. Неприятный запах говорит о том, что овощ начал портиться.

Рецепты с сельдереем

Крем-суп с сельдереем

Ингредиенты:



четыре стебля сельдерея;



одна луковица;



две картофелины;



два зубчика чеснока;



четыре чашки овощного бульона;



соль и перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте все овощи. В большой кастрюле соедините сельдерей, лук, картофель, чеснок и овощной бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Варите на медленном огне около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.

Немного остудите суп. Затем используйте блендер, чтобы размолоть овощи до получения гладкой текстуры.

Приправьте суп солью и перцем по вкусу. Подавайте горячим, украсив свежими зелеными листьями сельдерея.

Салат из сельдерея с яблоками и орехами

Ингредиенты:



четыре стебля сельдерея;



два яблока;



½ чашки грецких орехов;



сок половинки лимона;



две столовые ложки оливкового масла;



соль и перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте все ингредиенты. В большой миске смешайте сельдерей, яблоки и грецкие орехи.

Добавьте сок лимона и оливковое масло, приправьте солью и перцем по вкусу.

Тщательно перемешайте, подавайте блюдо немного охлажденным.

Сельдерейные лодочки с творожным сыром и зеленью

Ингредиенты:



четыре стебля сельдерея;



½ упаковки творожного сыра;



две столовые ложки мелко нарезанной зелени (петрушка, укроп, зеленый лук);



соль и перец по вкусу.

Приготовление