Жертва бодишейминга и цель мафии: как живет будущая королева Нидерландов

Обычно ее называют просто принцессой Амалией

Полное имя старшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра — Катарина-Амалия Беатрис Кармен Виктория. Так ее назвали в честь бабушки по отцовской линии, королевы Беатрис, бабушки по линии материнской — Марии Дель Кармен Черутти Карикарт — и крестной матери, шведской принцессы Виктории.

Мать принцессы Амалии — родом из Аргентины

Королева Нидерландов Максима — дочь аргентинского политика Хорхе Зоррегьеты, занимавшего пост министра сельского хозяйства страны с 1979-го по 1981 год. С будущим королем Нидерландов Максима Зоррегьета познакомилась в Севилье, на традиционной весенней ярмарке. Тогда принц Оранский представился ей просто Александром.

close 100% Принц Нидерландов Виллем-Александр и принцесса Максима с дочерьми — Катариной-Амалией, Алексией и Арианой, 2012 год Joaquin Salguero/Getty Images

Принцесса Амалия училась в обычной школе

До девяти лет принцесса Амалия жила в резиденции отца в Вассенаре, пригороде Гааги. Там она училась в обычной школе, куда ездила на велосипеде, как и другие дети. Однако в 2013 году ее бабушка королева Беатрис отреклась от престола, передав его Виллему-Александру. Впоследствии семья переехала в королевский дворец Хёйс-тен-Бос на окраину Гааги. Тогда же Амалия получила официальный титул принцессы Оранской и стала обучаться в элитной гимназии.

close 100% Принцесса Нидерландов Беатрис с внучкой, наследной принцессой Катариной-Амалией на церемонии инаугурации своего сына, короля Виллема-Александра, 2013 год Michael Kooren/AP

В своей биографии она призналась, что ходит к психотерапевту

В 2021 году, когда принцессе Амалии исполнилось 18 лет, в Нидерландах вышла ее биография, написанная журналисткой Клаудией де Брей на основе бесед со своей героиней (к слову, аналогичные биографии публиковались по случаю 18-летия ее бабушки, королевы Беатрис, и отца, короля Виллема-Александра).

В книге под названием «Амалия» принцесса откровенно рассказала о своей школьной жизни, призналась, что одним летом работала в пляжном баре, порассуждала о любви к верховой езде и планах на будущее.

Кроме того, принцесса Амалия поведала своему биографу, что регулярно ходит к психотерапевту: «Я не думаю, что это табу. И говорить об этом открыто — не проблема. Все говорят о здоровом питании и спорте. И о том, что это очень важно. Но насколько важно заниматься своим душевным здоровьем? Одного не может быть без другого».

close 100% Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, 2021 год Patrick van Katwijk/Getty Images

Амалия стала жертвой бодишейминга

Одной из причин походов девушки к психотерапевту стало то, что уже несколько лет ее массово подвергают бодишеймингу. В сети, обсуждая внешность Амалии, пользователи нередко называют ее «слишком толстой» и советуют «поскорее похудеть». При этом сама принцесса признавалась, что по-настоящему травмирующим опытом для нее стал инцидент, произошедший еще в школьные годы, когда близкая подруга лично раскритиковала наследницу престола за «лишние килограммы».

«Мне было очень некомфортно в своем теле. В тот день я долго плакала — вплоть до самой ночи», — делилась она.

К счастью, у Амалии есть много верных поклонников, которые ежедневно напоминают ей в соцсетях, что обращать внимание на жестокие слова недоброжелателей — последнее дело.

В 18 лет принцесса отказалась от денежного содержания из бюджета

В 2021 году принцесса Амалия объявила, что не примет денежного содержания в размере €1,6 млн, которое полагалось ей по достижении 18-летия. Хотя деньги все равно поступили на ее счет, девушка пообещала вернуть их в казну.

«Я нахожу это неудобным, поскольку пока что мне нечего предложить в ответ, а другие студенты находятся в гораздо более сложной ситуации, особенно в наши коронавирусные времена», — заявила принцесса Оранская.

В прошлом году она поступила в Университет Амстердама

В сентября 2022 года в СМИ разошлись кадры, на которых улыбающаяся принцесса Амалия входит в здание Университета Амстердама, куда она поступила на бакалавриат по политологии, психологии, юриспруденции и экономике. Отмечалось, что наследница престола сосредоточится на учебе, а принимать участие в королевских мероприятиях планирует только в то время, когда у нее не будет занятий. Королевский дворец тогда также сообщил, что для принцессы арендовали комнату в общежитии.

close 100% Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия в Амстердамском университете, 2022 год P van Katwijk/Getty Images

Ей пришлось уехать из общежития из-за угрозы похищения

Через месяц после начала учебы принцессе Оранской пришлось выехать из общежития и вернуться из Амстердама в Гаагу, в королевскую резиденцию. Ее студенческая жизнь закончилась, едва начавшись, из-за угрозы похищения — как было объявлено, такие планы вынашивала организованная преступная группа. «У нее нет такой же студенческой жизни, как у других», — публично признала мать принцессы королева Максима в октябре 2022-го во время трехдневного визита в Швецию.

Учебу принцесса Амалия, однако, не бросила — но знания ей приходится получать удаленно.

close 100% Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия во время празднования Дня короля в Зволле, Нидерланды, 2016 год Frank van Beek/AP

Она признается, что скучает по нормальной жизни

В этом году во время поездки по голландским территориям принцесса Амалия призналась, что до сих пор тяжело переживает отъезд из университета. «Мне не хватает нормальной жизни, жизни студента. Чтобы можно было ходить по улицам, зайти в магазин», — пожаловалась она.

После 18-летия принцесса начала приобщаться к королевским обязанностям

Будущая королева Нидерландов с 18 лет участвует в разнообразных официальных мероприятиях королевской семьи. В этом году она вместе с семьей уже успела побывать в Лондоне на ужине накануне коронации Карла III, съездить в двухнедельный тур по голландским заморским территориям — на острова Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, а также принять участие в открытии парламента. Кроме того, с 18 лет принцесса — член Государственного совета Нидерландов, в заседаниях которого она теперь тоже участвует.