«Не изменяют только импотенты». Интервью с Розой Сябитовой

29 августа на телеканале «Пятница!» стартует шоу «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока нашла мужчину своей мечты. Помогали ей в этом телеведущая Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов. «Газета.Ru» расспросила Сябитову о проекте, а также обсудила с главной свахой страны «красные флаги» в отношениях, мужские измены и разводы.

— Почему вы согласились принять участие в проекте «Сердце Клавы»? О чем он?

— Это проект о работе свахи. Я очень благодарна каналу «Пятница!», который предоставил уникальную возможность показать всей стране, в том числе женихам, невестам, их родителям, что это за уникальная профессия. Также моей задачей было научить молодых девушек, включая Клаву Коку, как надо искать мужчину своей мечты. Чтобы и звезды, и самые обычные девушки поняли, какой тип мужчин их привлекает и что им мешает построить идеальные отношения, о которых они так мечтают. Чтобы потенциальные невесты увидели свои ошибки и, главное, попытались их исправить, скорректировав поведение.

— Как вам, свахе со стажем, Клава Кока в качестве клиентки?

— Хорошая клиентка: молодая, красивая, с приданым, из семьи с правильным воспитанием. При этом слушает своего наставника и очень старается. Побольше бы таких клиенток.

close 100% Роман Каграманов, Роза Сябитова и Клава Кока Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Какими вы видите российских мужчин в возрасте 25-35 лет? Готовы ли они к серьезным отношениям и браку?

— Готовность к браку определяет не возраст, а бытие. Но оно для современной молодежи не является хорошим мотиватором заводить семью. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне из-за низких доходов и невозможности обеспечить свои потребности тоже не способствует желанию заводить семью. При этом идея «Бог даст ребенка — и даст на ребенка», которая срабатывала на нашем поколении, на них не действует. Прибавьте сюда печальный родительский опыт, который обернулся для большинства современных детей психологической травмой. И в результате мы имеем поколение, которое боится заводить семью. Поэтому нам, родителям, для начала стоит перестать использовать угрозы и давление моралью. Вместо этого мы должны начать вести человеческий диалог, в котором совместными усилиями и примером найдем выход.

— На ваш взгляд, девушкам возраста Клавы Коки лучше обращать внимание на ровесников или мужчин постарше? Какая разница в возрасте наиболее оптимальна?

— Нельзя всем невестам одного возраста давать обобщенный ответ на данный вопрос. Это чревато последствиями. У каждого свое представление о счастье. Значит, и рекомендация должна быть индивидуальная. Самое важное, что должна усвоить для себя современная невеста: все равно, влиятельная ли она бизнесвумен или домохозяйка, это лишь название. В любом случае женщина — человек. Не теряйте себя в любых отношениях, особенно в браке. Никто не должен быть аксессуаром другого. Если отдадите всю себя и поставите кого-то выше, никто не будет любить вас и уважать.

close 100% Роза Сябитова Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Правда ли, что муж и жена должны быть из одного «теста», чтобы брак был крепким?

— Крепость брака зависит не от «теста». Любые отношения плотно стоят на четырех ногах — внимание, понимание, поддержка и забота. К сожалению, для детей, выросших в 90-е, печальный родительский опыт обернулся психологической травмой. Девушки, у которых не было отца, не верят мужчинам, а мальчики, глядя на своего папу, которого не уважает жена, считающая его кретином и недоумком, боятся женится. Если родитель дал недостаточно или вообще дал не то, что было нужно, повзрослевший ребенок будет залечивать свою «хромоту» за счет партнера.

— Кому еще из звезд, помимо Клавы Коки, вы бы хотели помочь с поиском мужа?

— Кто придет за помощью, тому и помогу.

close 100% Роман Каграманов и Роза Сябитова Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— По вашим словам, «влюбить человека — чисто технический вопрос». Объясните, пожалуйста, подробнее, что вы в данном случае имеете в виду.

— Да! Влюбить человека — чисто технический процесс. Пойдем по порядку. Не влюбившись — не полюбишь. Влюбленность — это начало любви. Для влюбленности нужна симпатия. Чтобы появилась симпатия — нужно время и интерес. Интерес — лучший мотиватор завязать в будущем отношения. Вот мы и создали для нашей героини условия и возможность заинтересоваться нашими героями. А сработала ли эта схема — вы узнаете, посмотрев наш проект.

— На какие «красные флаги» стоит обратить внимание в начале отношений?

— Я бы выделила семь пунктов. Первый — если вы до сих пор не знаете его близкое окружение. Второй — если он всегда проверяет, не забыли ли вы что-то из своих вещей в его квартире. Третий — если он постоянно занят, ваши встречи очень редкие или носят стихийный характер. Четвертый — если вы чувствуете, что он скрывает от вас большую часть своей жизни. Пятый — если вас связывают исключительно секс и общение. Шестой — если ему не нравится, когда вы делаете акцент на том, что он ваш мужчина. Седьмой — если его выводят из себя разговоры о совместном будущем, а сам он от них уклоняется. В таком случае вам нужно поговорить с ним серьезно, обсудить ваши отношения. Результатом разговора будет либо переход на уровень «пара», либо конец истории. Три месяца — это выявлено опытным путем — являются критическим сроком этапа «знакомство» и определяют дальнейшую судьбу ваших отношений.

close 100% Роза Сябитова Из личного архива

— Почему браки молодых людей часто распадаются?

— В силу того, что взрослые дети не осознают своих чувств, не могут понять, кто им нужен, как с партнером жить вместе. Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться.

— Шакира и Натали Портман расстались со своими мужьями из-за неверности последних. Почему красивым женщинам изменяют?

— Мужчины изменяют и красивым, и некрасивым девушкам. Не изменяют только импотенты. Это мужская природа или родовая программа количественного показателя продолжения рода человеческого. А как усмирить эту программу, я подробно описала в своих книгах.

close 100% Роза Сябитова с дочерью и зятем Из личного архива

— Какими проектами вы сейчас заняты? Как удается совмещать работу с семьей и воспитанием внучки?

— Все проекты — про любовь и поиск любви. Плотно работаем с каналом «Пятница!». Почему все успеваю? Правильно планирую.

— Вырос ли спрос на услуги свахи в связи с уходом из России популярных приложений для знакомств?

— Здесь нельзя сравнивать. Услуги свахи — индивидуальны. Это как работа с личным фитнес-тренером. А сайты знакомств напоминают самостоятельный поиск. Чувствуете разницу?