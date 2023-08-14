Медовый Спас: история и традиции праздника

Медовый Спас — первый из трех православных праздников, приходящихся на август и именуемых Спасами. Каждый год он отмечается 14 августа и совпадает с началом поста в честь Успения Пресвятой Богородицы. За ним следуют Яблочный и Ореховый Спасы (19 и 29 августа). Об истории церковного торжества и сопутствующих ему традициях читайте в материале «Газеты.Ru».

Если взглянуть в церковный календарь, Медового Спаса как такового в нем не найти — это народное название. Дело в том, что 14 августа православные христиане отмечают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник уходит корнями в Византию, где еще в IX веке сложился обычай выносить из императорской сокровищницы часть Креста Господня, на котором распяли Иисуса Христа, и освящать ею улицы Константинополя для отвращения болезней. После любой желающий мог приложиться к реликвии в соборе Святой Софии.

На Руси праздник вошел в церковный устав в XIV веке. Также в этот день отмечается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, которое было установлено в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Считается, что князь брал с собой в военные походы икону Божьей Матери, которая позднее получила название Владимирской, и Честный Крест Господень.

Кроме того, в этот день чтут память семи мучеников Маккавеев (Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла), их матери Соломонии и законоучителя Елеазара. В 166 году до Рождества Христова они подверглись жестоким гонениям со стороны сирийского царя Антиоха IV Эпифана из династии Селевкидов, который принуждал иудеев поклоняться древнегреческим богам в рамках политики эллинизации Иерусалима.

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Почему Первый Спас называется Медовым

Название праздника — двусоставное. По одной из версий, вторая часть — «Спас» — произошла от слова «запасаться». В дни трех августовских Спасов было принято делать заготовки на зиму, в том числе меда, яблок и орехов — популярных на Руси сезонных лакомств. По другой — «Спас» является сокращенной формой слова «Спаситель», то есть отсылает к Иисусу Христу.

Соответственно, Медовым Первый Спас именуют, поскольку к середине августа мед в пчелиных ульях созревает до полной готовности — и пасечники могут приступать к его сбору.

За церковным торжеством закрепилось еще несколько названий. Например, Мокрый Спас или Спас на воде. В этот день на Руси освящали естественные водоемы и колодцы, купались и мыли домашний скот во избавление от болезней и сглаза. Он же закрывал сезон летних купаний.

Маковеем или Маковым Спасом его именовали в память о почитаемых в этот день мучениках и в честь одноименного растения, созревающего аккурат к установленной дате.

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Какие традиции связаны с Медовым Спасом

В храмах на Медовый Спас совершаются особые богослужения, во время которых священники облачаются в фиолетовые одежды. Такое в течение года случается редко, например, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (27 сентября) и в воскресные дни Великого поста, предшествующего Пасхе.

Во время праздника певчие на клиросе исполняют гимны, посвященные смыслу Распятия Иисуса Христа. Из алтаря выносят Крест, чтобы прихожане смогли к нему приложиться. Подобное, помимо Медового Спаса, происходит на Крестопоклонную неделю Великого поста.

Божественная литургия завершается Водосвятным молебном. Как правило, до или после богослужения в храмах также освящают мед нового урожая.

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На Медовый Спас, как и в любой другой церковный праздник, верующие должны оставить мирские дела и посвятить время общению с Богом. Тем не менее, помимо сбора меда, в этот день принято сажать озимые культуры.

Устраивать шумные застолья на Медовый Спас не принято, поскольку он совпадает с началом Успенского поста. Мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов (равно как и алкоголя) на праздничном столе быть не должно. Ужин принято начинать с ложки меда — а перед тем, как положить ее в рот, стоит непременно загадать желание.

Как выбрать натуральный мед

По словам Ивана Пигарева, исполнительного директора Ассоциации естественного пчеловодства России, самостоятельно отличить натуральный мед от подделки едва ли возможно — достоверный результат даст только лабораторная экспертиза.

«Можно попробовать искать мед с сертифицированных пасек или с тех пасек, которые работают по органическим стандартам, но, увы, это тоже ничего не может гарантировать. Самый лучший вариант — найти своего пчеловода, которому доверяешь», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru», призвав также не верить народным методам определения качества меда.

Об этом же заявил и пчеловод Денис Назаров: «Например, йод показывает лишь наличие крахмала в меде. Проверить, конечно, можно, но поверьте — сегодня мед фальсифицируют и без крахмала».

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Говоря о мерах безопасности, Назаров порекомендовал обходить стороной дешевый продукт и выбирать «севший» мед.

«Берите севший мед. Хотя есть сорта меда, которые годами не кристаллизуются. Гречишный, например, в зависимости от технологии откачки и того, в старые соты он собирался или в свежепостроенные, может «сесть» сразу — либо год простоять в жидком виде. Но все же севший мед дает максимальную гарантию натуральности», — сказал пчеловод.

При этом, согласно Пигареву, слишком бояться фальсифицированного меда не стоит, поскольку в подавляющем количестве случаев он безвреден:

«Естественно, надо остерегаться зеленого, красного и другого непонятного меда, который продается на ярмарках в квадратных куботейнерах. Это не мед, он не бывает такого цвета. Также не бывает шмелиного меда, а дикий бортевой мед в 95% случаев — не дикий и не бортевой, это маркетинговая уловка. Но мне не известно ни одного случая, когда кто-то отравился фальсифицированным медом. Фальсификация меда чаще всего делается за счет безвредных добавок и ароматизаторов — либо над медом производятся ненужные манипуляции, например, нагрев. Все это лишает продукт возможности называться натуральным».

Как мед влияет на здоровье

По словам врача-диетолога и эндокринолога Альбины Комиссаровой, называть мед полезной альтернативой сахару не совсем верно.

«Мед относится к быстрым углеводам, иными словами, простым. В нем содержится по одной молекуле глюкозы и фруктозы. Соответственно, мед — тот же добавленный сахар, пусть с небольшим количеством микронутриентов. Норма потребления добавленного сахара — 25 г или около 5 чайных ложек в день. Помните, что мед — это просто альтернатива сахару по форме и вкусу, но не полезная замена», — объяснила она.

Доктор также назвала мифом сведения о том, что один вид меда может быть полезнее другого:

«Можно ли утверждать, что какой-то из видов меда наиболее богат витаминами? Конечно, нет. Выбирайте тот, что вам по вкусу, и соблюдайте нормы потребления добавленного сахара».