Лен — главная ткань лета. Вот вещи, которые нужно успеть выгулять за август

Лен — главная ткань лета. Натуральная и экологичная, она отлично пропускает воздух и отводит влагу. «Газета.Ru» рассказывает, какие льняные вещи выбрать в этом сезоне, с чем их лучше носить и как за ними правильно ухаживать.

Брючные костюмы и комплекты с шортами

close 1. Льняной укороченный жакет, Laroom, 23 600 руб.

Льняные брюки палаццо, Laroom, 23 600 руб.

2. Льняной костюм, Surovaya, 14 200 руб.

3. Укороченная рубашка oversize с завязками, GJ, 2 199 руб.

Брюки Wide Leg, GJ, 2 499 руб. Пиджак льняной, 12 STOREEZ, 17 980 руб.

Жилет льняной, 12 STOREEZ, 10 980 руб.

Брюки льняные, 12 STOREEZ, 14 980 руб.

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В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разные варианты льняных костюмов, от классических до кэжуальных. Тем, кто вынужден следовать дресс-коду даже в зной, подойдут пауэр-сьюты с пиджаками прямого кроя, жилетами и брюками со стрелками. На каждый день можно выбрать комплекты в сафари-стиле и напоминающие пижаму сеты с шортами. А для вечерних выходов — элегантные костюмы-двойки с укороченными жакетами и брюками палаццо.

Изделия можно носить раздельно: льняные блейзеры и рубашки сочетать с джинсами или надевать их поверх атласных платьев-комбинаций, а брюки и шорты изо льна миксовать с хлопковыми футболками и куртками из денима.

Топ + юбка

close 100% 1. Жилет в классическом стиле, Akhmadullina, 69 900 руб.

Юбка А-силуэта, Akhmadullina, 39 900 руб.

2. Льняной топ-жилет, I Am Studio, 8 200 руб.

Льняная юбка миди, I Am Studio, 8 200 руб.

3. Льняная блуза в стиле бохо, Lime, 3 999 руб.

Льняная юбка в стиле бохо, Lime, 4 999 руб. Пресс-служба брендов

Этим летом в моде также сложносочиненные тандемы с льняными топами и юбками. Что касается верха, наиболее актуальны укороченные модели с открытыми плечами и все вариации жилетов. В пару к ним выбирайте юбки любой длины — от ультракоротких до миди. Прямые, А-силуэта или фантазийного кроя в стиле бохо — дизайнеры не ограничивают нас в фасонах, а, наоборот, дают простор для воображения.

Комплекты с юбками, равно как и брючные, можно логично разбить и комбинировать с другими предметами гардероба.

Платья и сарафаны

close 100% 1. Платье с поясом, Emka, 14 890 руб.

2. Платье мини на тонких бретелях изо льна, Daisyknit, 7 890 руб.

3. Льняное платье, Love Republic, 4 599 руб.

4. Мини-сарафан, Снежная королева, 7 690 руб. Пресс-службы брендов

Льняные платья и сарафаны однозначно выигрывают летом у любых других. Для каждого случая можно подобрать свою модель. В офис — платья-рубашки/пиджаки, для города и отдыха — легкие варианты на бретелях, на вечер — элегантные асимметричные модели с драпировкой.

Они рифмуются со всей обувью, будь то босоножки на шпильке, эспадрильи на танкетке, сандалии или кеды. Выбирайте ту пару, которая наиболее уместна, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно.

Уход за льняными вещами

Лен — материал трендовый, но очень прихотливый. Какие вещи изо льна вы бы ни выбрали, важно правильно за ними ухаживать. Верный способ не ошибиться — следовать соответствующим подсказкам на ярлыках. Зачастую производитель указывает, можно ли стирать изделие в машинке, при какой температуре, допустимы ли барабанный отжим и сушка, гладить ли конкретную вещь или отпаривать и так далее.

Впрочем, существуют и универсальные правила ухода за льняной одеждой. Стирать изделия все же лучше вручную при температуре не выше 30°C. А если уж используете стиральную машину, то только при режиме «деликатной стирки». Также рекомендуются щадящие чистящие средства — без химических отбеливателей в составе. Допустима сухая чистка.

От барабанной сушки следует отказаться. Вешать вещи на сушилку, закрепляя прищепками, тоже не стоит.

«Сушить льняные изделия рекомендуется в горизонтальном положении, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей»,

— отмечает Николя Шитта, основатель бренда inni.

Особым образом обстоят дела с глажкой. Одежда изо льна, как и из любого другого натурального материала, сильно мнется и плохо разглаживается.

«Важно следить, чтобы при глажке изделие было слегка влажным, тогда структура текстильных волокон не нарушится», — объясняет Шитта, подчеркивая, что желательно выбирать режим с низкой температурой и функцией выделения пара.

Эксперт напоминает, что гладить изделие нужно с изнаночной стороны, используя подкладку. Это позволит предотвратить появление блеска.