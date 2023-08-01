Лен — главная ткань лета. Вот вещи, которые нужно успеть выгулять за август

Брючные костюмы и комплекты с шортами
В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разные варианты льняных костюмов, от классических до кэжуальных. Тем, кто вынужден следовать дресс-коду даже в зной, подойдут пауэр-сьюты с пиджаками прямого кроя, жилетами и брюками со стрелками. На каждый день можно выбрать комплекты в сафари-стиле и напоминающие пижаму сеты с шортами. А для вечерних выходов — элегантные костюмы-двойки с укороченными жакетами и брюками палаццо.
Изделия можно носить раздельно: льняные блейзеры и рубашки сочетать с джинсами или надевать их поверх атласных платьев-комбинаций, а брюки и шорты изо льна миксовать с хлопковыми футболками и куртками из денима.
Топ + юбка
1. Жилет в классическом стиле, Akhmadullina, 69 900 руб.
Юбка А-силуэта, Akhmadullina, 39 900 руб.
2. Льняной топ-жилет, I Am Studio, 8 200 руб.
Льняная юбка миди, I Am Studio, 8 200 руб.
3. Льняная блуза в стиле бохо, Lime, 3 999 руб.
Льняная юбка в стиле бохо, Lime, 4 999 руб.
Этим летом в моде также сложносочиненные тандемы с льняными топами и юбками. Что касается верха, наиболее актуальны укороченные модели с открытыми плечами и все вариации жилетов. В пару к ним выбирайте юбки любой длины — от ультракоротких до миди. Прямые, А-силуэта или фантазийного кроя в стиле бохо — дизайнеры не ограничивают нас в фасонах, а, наоборот, дают простор для воображения.
Комплекты с юбками, равно как и брючные, можно логично разбить и комбинировать с другими предметами гардероба.
Платья и сарафаны
1. Платье с поясом, Emka, 14 890 руб.
2. Платье мини на тонких бретелях изо льна, Daisyknit, 7 890 руб.
3. Льняное платье, Love Republic, 4 599 руб.
4. Мини-сарафан, Снежная королева, 7 690 руб.
Льняные платья и сарафаны однозначно выигрывают летом у любых других. Для каждого случая можно подобрать свою модель. В офис — платья-рубашки/пиджаки, для города и отдыха — легкие варианты на бретелях, на вечер — элегантные асимметричные модели с драпировкой.
Они рифмуются со всей обувью, будь то босоножки на шпильке, эспадрильи на танкетке, сандалии или кеды. Выбирайте ту пару, которая наиболее уместна, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно.
Уход за льняными вещами
Лен — материал трендовый, но очень прихотливый. Какие вещи изо льна вы бы ни выбрали, важно правильно за ними ухаживать. Верный способ не ошибиться — следовать соответствующим подсказкам на ярлыках. Зачастую производитель указывает, можно ли стирать изделие в машинке, при какой температуре, допустимы ли барабанный отжим и сушка, гладить ли конкретную вещь или отпаривать и так далее.
Впрочем, существуют и универсальные правила ухода за льняной одеждой. Стирать изделия все же лучше вручную при температуре не выше 30°C. А если уж используете стиральную машину, то только при режиме «деликатной стирки». Также рекомендуются щадящие чистящие средства — без химических отбеливателей в составе. Допустима сухая чистка.
От барабанной сушки следует отказаться. Вешать вещи на сушилку, закрепляя прищепками, тоже не стоит.
«Сушить льняные изделия рекомендуется в горизонтальном положении, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей»,
— отмечает Николя Шитта, основатель бренда inni.
Особым образом обстоят дела с глажкой. Одежда изо льна, как и из любого другого натурального материала, сильно мнется и плохо разглаживается.
«Важно следить, чтобы при глажке изделие было слегка влажным, тогда структура текстильных волокон не нарушится», — объясняет Шитта, подчеркивая, что желательно выбирать режим с низкой температурой и функцией выделения пара.
Эксперт напоминает, что гладить изделие нужно с изнаночной стороны, используя подкладку. Это позволит предотвратить появление блеска.