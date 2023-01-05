«Просто перенасыщенный раствор сахара»: врачи развеяли миф о пользе меда

В России мед считают лекарством от всех бед: будто бы он и лечит от простуды, и борется со старением и даже способствует заживлению ран. Однако врачи не согласны. По их мнению, мед – продукт переоцененный, более того, пользы от его употребления гораздо меньше, чем вреда. Почему мед не может считаться полезной альтернативой сахару, какой вред этот продукт может принести здоровью и в каком случае он все-таки окажет благоприятный эффект, — в материале «Газеты.Ru».

Пчелы делают мед из нектара различных растений, потому на сегодняшний день в мире существует более трехсот различных видов этого сладкого продукта.

Нектары растений содержат разные компоненты, поэтому каждый из сортов отличается по вкусу и цвету. Однако, по словам Андрея Королева, врача, нутрициолога, сооснователя сервиса доставки здоровой еды Svejo.ru, общим для всех видов меда является то, что 95-97% сухого веса продукта составляет сахар.

«Если быть точным, то в 100 г меда содержится 82,4 г углеводов. А вот белка в меде мало – в основном, он представлен ферментами, которые помогают меду созреть в сотах», — уточняет он.

Мед считают продуктом, богатым витаминами: большим количеством витаминов С и В6, а также ниацином, рибофлавином, фолиевой кислотой и холином. Однако, по словам Королева, в действительности витаминов в меде еще меньше, чем белка, причем ни один из них по содержанию даже близко не приближается к суточной норме.

Врач добавляет, что мед также не отличается каким-то весомым содержанием минеральных веществ: больше всего в меде кальция – 6 мг на 100 г продукта, фосфора – 4 мг, магния – 2 мг. При этом суточная потребность составляет 500-1200 мг кальция, 550-1400 мг фосфора и 200-500 мг магния.

«Выходит, что в меде содержится в 100 раз меньше необходимого количества минералов. Таким образом получается, что мед – просто перенасыщенный раствор сахара. Он не дотягивает до уровня полноценного продукта питания с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и других питательных веществ. Это просто природная сладость», — делает вывод эксперт.

Юрий Потешкин, к.м.н., врач-нейроэндокринолог, председатель Научного совета сети клиник «Атлас» добавляет, что по биодоступности и тому, как он поднимает уровень глюкозы, мед абсолютно идентичен сахару.

«Этот негативный эффект перевешивает любую возможную пользу, поэтому мед не может считаться более полезной заменой сахару. Относительной заменой сахара можно назвать только стевию», — утверждает врач.

Потешкин объясняет, что сахар приводит к гликированию белков, за счет этого ускоряется процесс старения. Кроме того, по словам врача, гликирование лежит в основе и сахарного диабета второго типа.

«Гликемический индекс меда столь же высок, как у сахара, поэтому при пограничных состояниях, то есть когда диабета еще нет, но есть предрасположенность или предиабет, потребление быстро всасываемых углеводов, таких как мед, неизбежно приводит к пикам глюкозы. Постепенно, но это приводит к ускорению старения», — предупреждает доктор.

Но, может, сила меда кроется в другом? Например, считается, что мед может ускорить заживление ран и облегчить течение простудных и вирусных заболеваний.

«Древние греки рекомендовали прикладывать мед к нарывам и ожогам. Однако я не рекомендовал бы делать это сегодня, так как повязки на основе пчелиного воска могут вызвать аллергию», — предостерегает Андрей Королев.

Рассчитывать на то, что мед борется с вирусами простуды, по словам нутрициолога, и вовсе не стоит. Как и закапывание медового раствора в нос не поможет при заложенности и насморке.

«Теплый чай с медом может успокоить больное горло и облегчить кашель. Но не стоит давать мед детям до года, потому что в продукте могут содержаться споры клостридии. Взрослые переносят такое знакомство без проблем, но у детей споры, «заснувшие» в сладости меда, могут вызвать ботулизм», — предупреждает он.

По словам Королева, когда мед действительно приносит пользу, так это при контроле веса.

«Хотя мед и не имеет преимуществ перед обычным сахаром, он все же является хорошим заменителем добавленных сахаров. Главное — правильно его использовать», — говорит он.

Врач уточняет, что лучший способ контролировать вес – это придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием полноценных белков, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Однако привыкнуть к здоровой пище не так просто, как кажется, ведь по сравнению с конфетами, пирожными и газировкой, фрукты и цельнозерновые тосты совсем не сладкие.

«Вот здесь на помощь приходит мед как компромисс. Добавив мед во фруктовый салат или капнув его на цельнозерновой тост на завтрак, вы сделаете здоровую пищу гораздо слаще, чем если подсластите ее тем же количеством сахара», — заключает Королев.