«Шаурма со вчерашним шашлыком — это топ!»

Вчерашний шашлык, особенно если он провел ночь в холодильнике — блюдо на любителя. Но шеф-повара знают, как дать «старому» мясу новую жизнь. Спойлер: все дело в соусе. Какие блюда приготовить из оставшегося после выходных шашлыка — в материале «Газеты.Ru».

Если вы не рассчитали с количеством шашлыка, и на момент, когда все уже наелись, у вас остался тазик мяса, шеф-повар и создатель кулинарного сайта arborio.ru Алексей Онегин советует оставить «лишний» шашлык в маринаде и приготовить его на следующий день на сковороде или в духовке. Если мясо все же пожарили, но не съели, разогревать вчерашний шашлык не стоит. «Он получится сухим, жестким и не очень вкусным», — считает он. Вместо этого, Онегин предлагает приготовить ароматный соус и протушить в нем мясо. «Подайте с любым рассыпчатым гарниром, от риса до кускуса. Именно так решают эту проблему шеф-повара», — делится он.

Шеф рассказал историю повара из ресторана в городе Лесковац на юге Сербии, который пытаясь найти применение шашлыку из свинины, придумал блюдо «лесковачка мучкалица» — свинина, тушеная в соусе из лука, помидоров и сладкого перца. Блюдо стало настолько популярным, что сейчас его можно найти не только на малой родине автора рецепта, но и в ресторанах по всей Сербии. В похожей ситуации, по словам Онегина, в индийском Нью-Дели родилось блюдо «баттер-чикен» — шашлык из курицы, тушеный в соусе на основе помидоров, йогурта и пряных специй.

«Впрочем, опираться на какой-то конкретный рецепт необязательно — просто приготовьте интересный соус, который будет сочетаться с вашим шашлыком, и вчерашнее мясо заиграет новыми красками», — уверен шеф.

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Шеф-повар ресторана «Ноев Ковчег» Сергей Навасартов предлагает приготовить из оставшегося шашлыка шакшуку. Для этого блюда потребуются лук, томаты в собственном соку, яйца, специи и свежая зелень. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле. Добавьте томаты в собственном соку и нарезанный шашлык. Когда томаты вскипят, сделайте лунки и аккуратно влейте в них яйца. Уберите шакшуку на 3 минуты в духовку или оставьте на сковородке, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Посыпьте заатаром (смесь специй), перцем и рубленой зеленью.

Надежда Любимова, бренд-шеф сети Williams Et Oliver считает, что вчерашний шашлык отлично подойдет для шаурмы. К мясу следует добавить свежие овощи, завернуть все в лаваш, обжарить на гриле или сковороде и сразу подавать на стол.

«Шаурма со вчерашним шашлыком — это топ! Шашлык сочный и при этом с корочкой. Просто нарежьте мясо тонкими полосками и смешайте с любимым соусом. Мне нравится сочетание барбекю и греческого йогурта, но можно использовать любые соусы», — советует она.

Любимова также предложила сделать из вчерашнего шашлыка рагу — потушить в соусе с овощами. «Мясо станет мягким и отдаст вкус дымка рагу», — говорит она. И еще один рецепт от шефа — пустить оставшийся от выходных шашлык на сэндвичи. «Главное тонко нарезать! Будет очень вкусно, особенно с соусом и свежими овощами», — подытожила шеф.

Шеф Drinks@Dinners Евгений Михайлов признается, что на его взгляд, хороший шашлык в холодном виде на следующий день тоже неплох, но он знает, как сделать его еще лучше.

«Помимо шаурмы, я предпочитаю готовить гуляш. Рецепт очень простой, но всем нравится», — поделился он.

Для приготовления потребуются шашлык, репчатый лук, морковь, картофель, томаты в собственном соку или свежие помидоры, болгарский перец, зеленый сельдерей, сливочное масло, вода, белый хлеб, растительное масло, соль, перец, острый чили или сладкая паприка.

Овощи и мясо нарежьте крупным кубиком. На растительном масле с добавлением сливочного обжарьте картошку, затем добавьте морковь и лук. Добавьте сельдерей и болгарский перец, а затем томаты в собственном соку или нарезанные свежие помидоры, и доведите до кипения. Залейте водой так, чтобы она полностью накрыла овощи. Тушите до готовности, затем добавьте мясо и доведите до кипения. Жидкости на этот момент должно быть не выше гуляша. Можно добавить перец чили, сладкую или копченую паприку и посыпать любимой зеленью — базиликом, кинзой, петрушкой или зеленым луком. Подавать гуляш шеф рекомендует с белым хлебом.