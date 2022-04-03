«Голые» платья, латекс и перья: самые яркие образы «Грэмми» за последние пять лет

Бейонсе, 2017 год
Бейонсе на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми»Christopher Polk/Getty Images
На 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» Бейонсе забрала наибольшее число номинаций — девять — и произвела впечатление на зрителей выбором наряда. Беременная на тот момент певица выступила на сцене в образе богини — прозрачном платье с кристаллами. Его дополнили набор ожерелий и браслетов, а также крупные серьги и корона.
Леди Гага, 2017 год
Леди Гага на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми»Global Look Press
В 2017 году Леди Гага позировала на красной ковровой дорожке в микро-шортах из черной кожи, жакете с перьями и колготках в сетку. Завершили образ латексные ботфорты на высоком каблуке. Звезда в то время экспериментировала с цветом волос — к церемонии вручения премии она покрасилась в малиновый.
Рита Ора, 2018 год
Рита Ора на 60-й церемонии вручения премии «Грэмми»Jamie McCarthy/Getty Images
Певица Рита Ора на «Грэмми» 2018 года появилась в лаконичном бархатном макси-платье с разрезом и открытыми плечами. Сияния наряду добавили детали из серебра. Завершили образ укладка с голливудскими локонами и макияж с алой матовой помадой.
Рианна, 2018 год
Брайсон Тайлер, Рианна и Диджей Халед на 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Kevin Mazur/Getty Images
На 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Рианна продемонстрировала сочетание ярких цветов в одном наряде. Звезда появилась на красной ковровой дорожке в малиновом миди, напоминающем парео, и с отделкой из бахромы. Под платье Рианна надела оранжевые колготки и золотые лодочки. Волосы певицы были украшены пышным тропическим цветком.
Карди Би, 2019 год
Карди Би на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Neilson Barnard/Getty Images
Три года назад рэперша Карди Би появилась на красной ковровой дорожке в винтажном платье Mugler, напоминающем картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»: раскрывающаяся ракушкой темная юбка и «голый» верх. Этот наряд исполнительницы мгновенно стал интернет-мемом — фотографии звезды с красной дорожки заполонили социальные сети. В комментариях пользователи сравнивали Карди Би с Урсулой из «Русалочки» — это была, пожалуй, самая безобидная шутка над исполнительницей.
Кети Пэрри, 2019 год
Кети Пэрри на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Global Look Press
Не меньше обсуждали выход Кети Пэрри. Певица выбрала для выхода в свет кутюрное платье Balmain с отливающим серебром корсетом и пышной розовой юбкой с рюшами. Пока одни восхищались нарядом, другие критиковали его за то, что оно визуально испортило фигуру исполнительницы.
Ариана Гранде, 2020 год
Ариана Гранде на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Steve Granitz/Getty Images
Ариана Гранде пришла на «Грэмми» в сером тюлевом платье Giambattista Valli. Пышный многослойный наряд певицы дополнили атласные перчатки до локтей и фирменная прическа певицы — высокий хвост. К слову, в 2020-м Гранде получила пять номинаций, включая «Лучший альбом года», но ни одна не принесла ей победы.
Билли Айлиш, 2020 год
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Билли Айлиш, получившая в 2020-м пять наград, появилась на церемонии в наряде — Gucci. Логотип модного дома украшал каждую деталь ее образа, начиная от маски и костюма, заканчивая маникюром. Под мешковатый костюм исполнительница надела блузу с пайетками.
Дуа Липа, 2021 год
Дуа Липа на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Kevin Mazur/Getty Images
На 63-ю церемонию вручения «Грэмми» Дуа Липа надела «голое» платье Versace оттенка сахарной ваты, украшенное сотнями кристаллов и изображением бабочки. Эффектное декольте, прорези на талии и экстремальный разрез — этот наряд может претендовать самого смелого за тот год.
Тейлор Свифт, 2021 год
Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»Kevin Mazur/Getty Images
Тейлор Свифт сделала выбор в пользу полупрозрачного мини-платья Oscar de la Renta, украшенного разноцветными цветами. К нему исполнительница надела розовые туфли-лодочки с открытым носом, украшенные широкими лентами. Завершил образ макияж в розовых тонах.