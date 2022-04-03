Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных топливных хранилищ в трех областях... 20:25
Sky News: Британские власти могут национализировать подразделение «Газпрома»... 20:20
Экс-президент «Локомотива» о скандале вокруг Валиевой: я уверен в ее... 20:14
Зеленский заявил о близости к соглашению между Россией и Украиной 20:10
Ветеран ЦСКА вступился за «Спартак» на фоне судейских решений 20:00
Экс-игрок ЦСКА: Березуцкий не угадал с составом на матч с «Уралом» 19:57
Бастрыкин поддержал идею трибунала по оценке преступлений украинского режима... 19:52
Лыжница Непряева поделилась эмоциями от вручения «Большого хрустального... 19:43
ЕС готовится обсудить запрет импорта российского газа 19:40
Fox News: Байден стремится не поддержать Украину, а перестроить энергетический рынок США 19:32
Стиль

«Голые» платья, латекс и перья: самые яркие образы «Грэмми» за последние пять лет

Как выделяются звезды на красной дорожке «Грэмми»

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Билли Айлиш, Карди Би и Леди Гага на церемонии вручения «Грэмми»

Билли Айлиш, Карди Би и Леди Гага на церемонии вручения «Грэмми»

Alberto E. Rodriguez/Neilson Barnard/Getty Images/Global Look Press
В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе пройдет 64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми». Это событие в мире шоу-бизнеса становится поводом поговорить не только о достижениях музыкантов, но и нарядах, которые они выбирают для красной дорожки. «Газета.Ru» вспомнила самые яркие образы звезд за последние пять лет

Бейонсе, 2017 год

close
100%
Бейонсе на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Бейонсе на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Christopher Polk/Getty Images

На 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» Бейонсе забрала наибольшее число номинаций — девять — и произвела впечатление на зрителей выбором наряда. Беременная на тот момент певица выступила на сцене в образе богини — прозрачном платье с кристаллами. Его дополнили набор ожерелий и браслетов, а также крупные серьги и корона.

Леди Гага, 2017 год

close
100%
Леди Гага на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Леди Гага на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Global Look Press

В 2017 году Леди Гага позировала на красной ковровой дорожке в микро-шортах из черной кожи, жакете с перьями и колготках в сетку. Завершили образ латексные ботфорты на высоком каблуке. Звезда в то время экспериментировала с цветом волос — к церемонии вручения премии она покрасилась в малиновый.

Рита Ора, 2018 год

close
100%
Рита Ора на 60-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Рита Ора на 60-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Jamie McCarthy/Getty Images

Певица Рита Ора на «Грэмми» 2018 года появилась в лаконичном бархатном макси-платье с разрезом и открытыми плечами. Сияния наряду добавили детали из серебра. Завершили образ укладка с голливудскими локонами и макияж с алой матовой помадой.

Рианна, 2018 год

close
100%
Брайсон Тайлер, Рианна и Диджей Халед на 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Брайсон Тайлер, Рианна и Диджей Халед на 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Kevin Mazur/Getty Images

На 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Рианна продемонстрировала сочетание ярких цветов в одном наряде. Звезда появилась на красной ковровой дорожке в малиновом миди, напоминающем парео, и с отделкой из бахромы. Под платье Рианна надела оранжевые колготки и золотые лодочки. Волосы певицы были украшены пышным тропическим цветком.

Карди Би, 2019 год

close
100%
Карди Би на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Карди Би на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Neilson Barnard/Getty Images

Три года назад рэперша Карди Би появилась на красной ковровой дорожке в винтажном платье Mugler, напоминающем картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»: раскрывающаяся ракушкой темная юбка и «голый» верх. Этот наряд исполнительницы мгновенно стал интернет-мемом — фотографии звезды с красной дорожки заполонили социальные сети. В комментариях пользователи сравнивали Карди Би с Урсулой из «Русалочки» — это была, пожалуй, самая безобидная шутка над исполнительницей.

Кети Пэрри, 2019 год

close
100%
Кети Пэрри на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Кети Пэрри на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Global Look Press

Не меньше обсуждали выход Кети Пэрри. Певица выбрала для выхода в свет кутюрное платье Balmain с отливающим серебром корсетом и пышной розовой юбкой с рюшами. Пока одни восхищались нарядом, другие критиковали его за то, что оно визуально испортило фигуру исполнительницы.

Ариана Гранде, 2020 год

close
100%
Ариана Гранде на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Ариана Гранде на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Steve Granitz/Getty Images

Ариана Гранде пришла на «Грэмми» в сером тюлевом платье Giambattista Valli. Пышный многослойный наряд певицы дополнили атласные перчатки до локтей и фирменная прическа певицы — высокий хвост. К слову, в 2020-м Гранде получила пять номинаций, включая «Лучший альбом года», но ни одна не принесла ей победы.

Билли Айлиш, 2020 год

close
100%
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Билли Айлиш, получившая в 2020-м пять наград, появилась на церемонии в наряде — Gucci. Логотип модного дома украшал каждую деталь ее образа, начиная от маски и костюма, заканчивая маникюром. Под мешковатый костюм исполнительница надела блузу с пайетками.

Дуа Липа, 2021 год

close
100%
Дуа Липа на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Дуа Липа на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Kevin Mazur/Getty Images

На 63-ю церемонию вручения «Грэмми» Дуа Липа надела «голое» платье Versace оттенка сахарной ваты, украшенное сотнями кристаллов и изображением бабочки. Эффектное декольте, прорези на талии и экстремальный разрез — этот наряд может претендовать самого смелого за тот год.

Тейлор Свифт, 2021 год

close
100%
Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми»

Kevin Mazur/Getty Images

Тейлор Свифт сделала выбор в пользу полупрозрачного мини-платья Oscar de la Renta, украшенного разноцветными цветами. К нему исполнительница надела розовые туфли-лодочки с открытым носом, украшенные широкими лентами. Завершил образ макияж в розовых тонах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть